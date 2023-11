TDP and Janasena Coordination Meeting in Hindupuram: శ్రీ సత్యసాయి జిల్లా హిందూపురంలో టీడీపీ, జనసేన పార్టీ నాయకులు సమన్వయ సమావేశ కార్యక్రమం నిర్వహించారు. పట్టణంలోని చౌడేశ్వరి కాలనీలోని తెలుగుదేశం పార్టీ కార్యాలయం వద్ద ఏర్పాటు చేసిన ఆత్మీయ సమావేశంలో ఎమ్మెల్యే నందమూరి బాలకృష్ణ, (MLA Nandamuri Balakrishna) జనసేన- టీడీపీ శ్రేణులు పాల్గొన్నాయి. ఈ కార్యక్రమంలో బాలకృష్ణ మాట్లాడుతూ.. ఈ రెండు పార్టీలు కలవడం సంతోషకరమని.. టీడీపీ- జనసేన పొత్తు (TDP and Jana Sena alliance) కొత్త శకానికి నాంది అని ఇన్నారు. రాష్ట్రంలో పాలన మొత్తం.. నేరస్థులు, హంతకుల చేతిలో ఉందని ఆరోపించారు. హిందూపురంలో తప్ప ఎక్కడా అభివృద్ధి జరగడం లేదని విమర్శించారు.