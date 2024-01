PM Modi To Inaugurate NACIN Centre: నేడు ప్రధాని మోదీ శ్రీ సత్యసాయి జిల్లాలో పర్యటించనున్నారు. సత్యసాయి జిల్లా గోరంట్ల మండలం పాలసముద్రం సమీపంలో అంతర్జాతీయ ప్రమాణాలతో నిర్మించిన నాసిన్‌ (National Academy of Customs, Indirect Taxes and Narcotics)ను ప్రారంభించనున్నారు. నాసిన్ ప్రారంభోత్సవాని కంటే ముందు ప్రధాని మోదీ లేపాక్షి ఆలయాన్ని సందర్శిస్తారని అధికారులు వెల్లడించారు. ప్రధాని పర్యటన నేపథ్యంలో నాసిన్ వెలుపల రాష్ట్ర పోలీసులతో పాటుగా కేంద్ర రక్షణ దళాలతో బందోబస్తు ఏర్పాటు చేశారు.