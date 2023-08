YSRCP 2024 MLA Candidates First List : రాష్ట్రంలో అసెంబ్లీ ఎన్నికలకు పట్టుమని పది నెలలు కూడా సమయం లేకపోవడంతో అధికార వైసీపీ అభ్యర్థుల ఎంపికపై దృష్టి సారించింది. వచ్చే ఎన్నికల్లో పోటీ చేయనున్న పార్టీ ఆభ్యర్థుల తొలి జాబితాను దసరా తర్వాత విడుదల చేయనుంది. ఈ జాబితాలో పార్టీ తరఫున కొత్తగా బరిలో దిగే వారి పేర్లను ప్రకటించనున్నారు. 2019 ఎన్నికల్లో టీడీపీ తరఫున గెలిచి, తర్వాత అధికార పార్టీకి అనుబంధంగా కొనసాగుతున్న వల్లభనేని వంశీ, కరణం బలరాం, మద్దాలి గిరిధర్, వాసుపల్లి గణేష్‌తోపాటు జనసేన నుంచి గెలిచి వైసీపీ పంచన చేరిన రాపాక వరప్రసాద్‌కు టిక్కెట్‌ ఇవ్వడంపై తొలి జాబితాలోనే స్పష్టత ఇవ్వనున్నారు.

Andhra Pradesh Assembly Elections 2024: 2019లో వైసీపీ ఓడిపోయిన నియోజకవర్గాల్లో ఇన్నాళ్లూ పార్టీ సమన్వయకర్తలుగా వ్యవహరిస్తున్న వారిలో కొందరి అభ్యర్థిత్వాన్ని సైతం తొలి జాబితాలోనే ఖరారు చేయనున్నట్లు సమాచారం. ఇటీవల అధికార పార్టీకి దూరమైన మేకపాటి చంద్రశేఖర్‌రెడ్డి, ఉండవల్లి శ్రీదేవి, ఆనం రాంనారాయణరెడ్డి, కోటంరెడ్డి శ్రీధర్‌రెడ్డి నియోజకవర్గాల్లోనూ తొలి జాబితాలోనే అభ్యర్థులను ప్రకటించనున్నారు. ఇప్పటికే ఆస్థానాల్లో పార్టీ సమన్వయకర్తలుగా ఆదాల ప్రభాకర్ రెడ్డి, మేకపాటి రాజగోపాల్‌రెడ్డి, కత్తెర సురేష్, నేదురుమల్లి రామకుమార్‌రెడ్డిలను నియమించారు. వీరిలో ఇద్దరు లేదా ముగ్గురికి మాత్రమే టికెట్ ఇవ్వొచ్చని సమాచారం. తొలి జాబితాలోనే దీనిపై స్పష్టత వస్తుందని అధికారపార్టీ వర్గాలు చెబుతున్నాయి.

YCP MLA Candidates Frist List Will be Released in Dussehra: మహిళలు, బీసీలకు ఈసారి ఎక్కువ ప్రాధాన్యమిచ్చే అవకాశం ఉందన్నారు. ఎన్నికల నాటికి అన్ని విధాలా సిద్ధం కావడం కోసమే కొత్త వారి పేర్లను తొలి జాబితాలో ప్రకటించాలని నిర్ణయించినట్లు తెలుస్తోంది. నవంబరు ఆఖరులో తొలి జాబితా, వచ్చే ఏడాది సంక్రాంతి తర్వాత తుది జాబితా విడుదల చేయాలని సీఎం జగన్ పరిశీలిస్తున్నారు.

రానున్న ఎన్నికల్లో వారసులను బరిలో దింపేందుకు మంత్రులు, సిట్టింగ్ MLAలు చాలా మంది ఇప్పటికే నియోజకవర్గాల్లో రంగం సిద్ధం చేసుకున్నారు. ప్రభుత్వ పథకాల ప్రచారంలోనూ వారసులే ముందుండి నడిపిస్తున్నారు. అయితే విధిలేని పరిస్థితులుంటే ఇద్దరు ముగ్గురికి తప్ప వారసులకు టిక్కెట్లు ఉండబోవని పార్టీ ముఖ్య నేతలు తేల్చి చెప్పారు. అయితే కొందరు మంత్రులు, ఎమ్మెల్యేలు మాత్రం వారసుల టిక్కెట్ల కోసం గట్టిగానే ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు.

CM Jagan to Announce YCP MLA Candidates First List: ఎన్నికలకు సమయం దగ్గరపడుతుండటంతో కార్పొరేషన్ల ఛైర్మన్ పదవుల్లోంచి కొందరికి ఉద్వాసన తప్పదని పార్టీ ముఖ్య నేతలు అంటున్నారు. రాష్ట్రస్థాయిలో పలు ప్రభుత్వ రంగ సంస్థల కార్పొరేషన్ల చైర్మన్ల పదవీకాలం జులైలో ముగియగా, మరికొందరికి ఈనెలలో ముగియనుంది. వారిలో కొద్దిమందిని తప్పించాలని సీఎం జగన్ నిర్ణయించుకున్నారు. నియోజకవర్గాల వైసీపీ సమన్వయకర్తలుగా వ్యవహరిస్తున్న వారికి ప్రొటోకాల్ కోసం గతంలో కార్పొరేషన్ల ఛైర్మన్ల పదవులు కట్టబెట్టారు.

ఎన్నికల వేళ సొంత స్థానాలపై పూర్తి స్థాయిలో దృష్టి సారించేందుకు వీలుగా వారిని ఛైర్మన్ పదవుల్లోంచి తప్పిస్తారని అంటున్నారు. ఎన్నికల సమయంలోనే ప్రొటోకాల్ అవసరమని, వీరిని పదవుల్లో కొనసాగించవచ్చన్న ప్రచారమూ సాగుతోంది. వచ్చే ఎన్నికల్లో ఎమ్మెల్యే టికెట్ ఇవ్వలేని నాయకులకు.. ముందుగానే ఛైర్మన్ పదవులు ఇవ్వనున్నారు. ప్రస్తుత చైర్మన్లలో కొందరు పార్టీకి పెద్దగా ఉపయోగపడటం లేదని, పనితీరు బాగోలేదని గుర్తించిన అధిష్టానం..వారిని తప్పించనుంది.

