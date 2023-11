Votes for the Dead : లక్ష్మిపురం ఓటర్ల జాబితా పరిశీలిస్తే బూత్‌ నంబరు 125లో మొత్తం 817 మంది పేర్లు జాబితాలో ఉండగా వారిలో 16మంది చనిపోయారు. మృతి చెందిన వారికి సైతం అధికారులు ఓటు హక్కు (Right For Vote) కల్పించటం విశేషం. తాండ్ర జయచంద్ర, అనసూయమ్మ, వెంకట రామలింగేశ్వరరావు, వెంకటసుబ్బారావు, కోవెలమూడి విజయలక్ష్మి, సువర్ణ లక్ష్మి మరణించారు. పువ్వుల మధు, పువ్వుల కిరణ్మయి దంపతులు 2021లో మృతి చెందారనే విషయాన్ని బూత్‌ లెవల్‌ అధికారులకు తెలియజేసినా వారి పేర్లు కొత్త జాబితాలో కొనసాగించినట్లు కుటుంబసభ్యులు చెబుతున్నారు.