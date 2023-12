CM Jagan Negligence on Primary Healthcare Centres: దీర్ఘకాలిక రోగాలకూ చికిత్స అందించాలనే ఉద్దేశంతో ఎంబీబీఎస్​ల (Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery)కు అదనంగా స్పెషలిస్టు వైద్యుల సేవలు కూడా గ్రామీణులకు అందాలని కేంద్రం మార్గదర్శకాలు రూపొందించింది. దీని కోసం అన్ని రాష్ట్రాలు, కేంద్రపాలిత ప్రాంతాలు ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రాల్లో స్పెషలిస్టులను నియమించి నాణ్యమైన సేవలందించాలి.