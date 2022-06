GVL suggested new name to YSRCP: వైకాపా పేరును వైఫల్యం చెందిన పార్టీగా మార్పు చేసుకోవాలని భాజపా రాజ్యసభ సభ్యుడు జీవీఎల్‌ నరసింహారావు అన్నారు. రాష్ట్రంలో జరుగుతున్న అరాచక పాలన గురించి భాజపా జాతీయ అధ్యక్షులు జేపీ నడ్డా ప్రస్తావిస్తే.. రాష్ట్రంలోని అధికార పార్టీకి ఉలుకెందుకని ప్రశ్నించారు. ఆ పార్టీకి ఎక్కడ తగలాలో అక్కడ తగిలిందని.. అందుకే మాజీ మంత్రులతో ఇష్టం వచ్చినట్లు వ్యాఖ్యలు చేయిస్తున్నారన్నారు. ఎవరైనా భాజపా పట్ల చులకనగా మాట్లాడితే 'ఖబడ్దార్‌' అంటూ జీవీఎల్‌ హెచ్చరించారు.

కేవలం ఒక ఎన్నికకే పరిమితమైన పార్టీగా వైకాపాను జీవీఎల్ పేర్కొన్నారు. రాజకీయాల్లో వ్యాఖ్యలు హుందాగా ఉండాలని.. లేకుంటే రాజకీయ భవిష్యత్తు ఉండబోదని అన్నారు. అభివృద్ధిలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పూర్తిగా వైఫల్యం చెందిందని.. అభివృద్ధిని, ప్రజలను అగాథంలోకి నెట్టి రాష్ట్రాన్ని అప్పుల ఊబిలో పడేశారన్నారు. ఇదే విషయాన్ని నడ్డా ప్రస్తావిస్తే.. అతనిపై వ్యక్తిగత వ్యాఖ్యలు చేయటం సరైంది కాదన్నారు. వైకాపా ప్రభుత్వం కేంద్ర ప్రభుత్వ నిధులను మళ్లించింది నిజం కాదా? అని ప్రశ్నించారు. ఈ అంశంపై తనతో చర్చకు రావాలని రాష్ట్ర ఆర్ధిక మంత్రికి జీవీఎల్ సవాల్‌ చేశారు. రాష్ట్రంలో ఆరోగ్య శ్రీ కార్డులకు ఎక్కడా వైద్యం అందడం లేదన్నారు. వైకాపా నేతలు మాట్లాడే మాట్లాడే ప్రతి చెత్త మాటను తాము అనువాదం చేసి మరీ తమ పార్టీ ముఖ్య నాయకుల దృష్టికి తీసుకెళ్తామన్నారు.

