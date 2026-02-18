ETV Bharat / offbeat

రేపటి నుంచే రంజాన్​ ప్రారంభం - ఈ మాసంలో టేస్ట్​ చేయాల్సిన ఫుడ్స్​ ఇవే!

- రంజాన్​ నెలలో తప్పక రుచి చూడాల్సిన ఆహార పదార్థాలు - ఓ పట్టు పట్టండి!

Famous Foods to Taste in Ramadan 2026
Famous Foods to Taste in Ramadan 2026 (Getty Images)
Published : February 18, 2026 at 4:43 PM IST

Famous Foods to Taste in Ramadan 2026: ముస్లింలు జరుపుకునే ముఖ్యమైన పండగల్లో రంజాన్ అత్యంత ప్రధానమైనది. నెల రోజుల పాటు నిష్టతో ప్రార్థనలు చేస్తూ ఉపవాసాలు ఉంటారు. ఈ సంవత్సరం రంజాన్​కు సమయం ఆసన్నమైంది. ఇప్పటికే గల్ఫ్​ దేశాల్లో రంజాన్​ ఉపవాసాలు మొదలుకాగా.. తెలంగాణలో రేపటి నుంచి ప్రారంభం కానున్నాయి. ఇక రంజాన్​ నెల అంటే ఘుమఘుమలాడే వంటలకు కేరాఫ్​ అడ్రస్. ముఖ్యంగా హలీమ్​ అయితే ప్రత్యేకం.​ కాగా కేవలం హలీమ్​ మాత్రమే కాకుండా ఈ మాసంలో తప్పక టేస్ట్​ చేయాల్సిన ఫుడ్స్​ మరికొన్ని ఉన్నాయి. అవేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.

హలీమ్ : పవిత్ర రంజాన్​ మాసంలో పరిచయం అక్కర్లేని రెసిపీ హలీమ్​. ఈ సమయంలో భాగ్యనగరంలో ఏ గల్లీలో చూసినా హలీమ్​ సెంటర్లు పుట్టగొడుగుల్లా పుట్టకొస్తాయి. ముస్లిం సోదరులు మాత్రమే కాకుండా నార్మల్​గా కూడా చాలా మంది దీనిని టేస్ట్​ చేస్తుంటారు. ​మాంసం, గోధుమలు, పప్పు దినుసులు, మసాలాలు, నెయ్యి, డ్రైఫ్రూట్స్​ను గంటల పాటు కట్టెల పొయ్యి మీద ఉడికించి తయారు చేస్తారు. చివర్లో వేయించిన ఉల్లిపాయలు, తరిగిన కొత్తిమీరతో గార్నిష్ చేసి అందిస్తారు. టేస్ట్​ చాలా అంటే చాలా బాగుంటుంది.

పత్తర్ కా గోష్ : రంజాన్​ సమయంలో తప్పక టేస్ట్ చేయాల్సిన ఫుడ్స్​లో ఇదీ ఒకటి. నిప్పు మీద వేడి చేసిన రాతి బండపై మటన్ ముక్కలను కాలుస్తారు. మాంసం లైట్​ గోల్డెన్ కలర్​ వచ్చేంత వరకు ఉడికిస్తారు. ఆ తర్వాత సుగంధ ద్రవ్యాలు యాడ్ చేసి సర్వ్​ చేస్తుంటారు. ఈ నెలలో చాలా హోటల్స్​లో ఈ ప్రత్యేకమైన వంటకం అందుబాటులో ఉంటుంది.

నిహారి - కుల్చా : రంజాన్​ మాసంలో హలీమ్​తో పాటు తప్పక తినాల్సిన ఫుడ్ ఐటమ్ నిహారి. మరీ ముఖ్యంగా హైదరాబాదీలు ఈ రెసిపీని చాలా ఇష్టంగా తింటుంటారు. బీఫ్ లేదా మటన్​ లేదా చికెన్​ను ఎక్కువ సేపు ఉడికించి ప్రిపేర్​ చేస్తారు. సాధారణంగా దీనిని కుల్చా లేదా రోటీతో కలిపి తింటారు. దీని టేస్ట్​ కూడా సూపర్​గా ఉంటుంది. ఇది ఎక్కువగా ఇరానీ హోటళ్లలో లభిస్తుంది.

షీర్ ఖుర్మా : రంజాన్ నెలలో హలీమ్​తో పాటు ఎక్కువగా వినిపించే పేరు షీర్ ఖుర్మా. సన్న సేమియా, పాలు, డ్రైఫ్రూట్స్​, పంచదారతో ప్రిపేర్ చేసే ఈ వంటకం రంజాన్​లో చాలా ప్రసిద్ధి కూడా. పండగ నాడు దీనిని కచ్చితంగా టేస్ట్​ చేయాల్సిందే. స్వీట్ అంటే ఇష్టపడే వారిని షీర్ ఖుర్మా చాలా బాగా ఆకట్టుకుంటుంది.

దహీ వడ : రంజాన్​ మాసంలో ఎక్కువ మంది ఈ రెసిపీని తింటుంటారు. రంజాన్ స్పెషల్ వంటకంగా దీనికి పేరు. పెరుగులో వడను నానబెట్టి ప్రిపేర్ చేస్తారు. ఆపై తరిగిన కొత్తిమీర, దానిమ్మ, ఆమ్​చూర్(నేల మామిడి) పౌడర్​తో గార్నిష్ చేసి వడ్డిస్తారు. ఈ ఐటెమ్​ కూడా చాలా హోటల్స్​,రెస్టారెంట్లలో లభిస్తుంది.

షాహి తుక్డా : రంజాన్ నెలలో రుచి చూడాల్సిన మరో ఫుడ్ ఐటమ్ షాహి తుక్డా. ఈ ఫుడ్​ ఇఫ్తార్​ విందుకు బెస్ట్​ ఆప్షన్​ కూడా. పాలు, చక్కెర, యాలకుల పొడి, బాదం, పిస్తా అన్ని వేసి మరిగిస్తారు. ఆ మిశ్రమం దగ్గరకు వచ్చాక అందులో నెయ్యిలో వేయించిన బ్రెడ్ ముక్కలు వేస్తారు. దీని రుచి అద్భుతంగా ఉంటుంది. చాలా ప్రాంతాల్లో ఇది లభిస్తుంది. కేవలం ఇవి మాత్రమే కాకుండా కబాబ్​, మటన్​ తహారీ, ఖుబానీ కా మీఠా, పాయా, ఖీమ సమోసా వంటివి కూడా రంజాన్​ నెలలో టేస్ట్​ చేయాల్సిన ఫుడ్స్​.

