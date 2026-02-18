రంజాన్ మాసంలో నరక లోకపు ద్వారాలు మూసి ఉంటాయా?
ముస్లింలు ఈ సమయంలోనే దానధర్మాలు చేయడం వెనుక ఉన్న ఆంతర్యం ఏమిటి? - ఉపవాసంలో వారు అనుసరించే నియమాలేంటి?
Published : February 18, 2026 at 6:00 AM IST
Ramadan 2026 : క్రమశిక్షణ, దాతృత్వం, ధార్మిక చింతనల కలయిక పవిత్ర రంజాన్! ముస్లిం సోదరులు ఏడాది మొత్తం ఎదురుచూసే రంజాన్ మాసం ప్రారంభం కానుంది. ముస్లిం సోదరులకు రంజాన్ పెద్ద పండుగ. 30 రోజుల కఠిన ఉపవాస దీక్షలతో సాగే రంజాన్ మాసం మొత్తం పవిత్రత, ఆధ్యాత్మికతతో నిండి ఉంటుంది. ఈ సందర్భంగా రంజాన్ మాసం ఈ ఏడాది ఎప్పటి నుంచి ప్రారంభం కానుంది? మన దేశంలో ఉపవాస దీక్షలు ఏ తేదీ నుంచి ప్రారంభం కానున్నాయనే పూర్తి వివరాలను ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.
నెలవంక దర్శనంతో ప్రారంభమయ్యే ఉపవాసాలు
ఇస్లాం మతాన్ని అనుసరించే ముస్లింలకు రంజాన్ మాసం ఎంతో పవిత్రమైనది. ఈ మాసంలో ప్రపంచవ్యాప్తంగా ముస్లిలందరూ ఉపవాస దీక్షలను ఆచరిస్తారు. ఈ రంజాన్ మాసం నెలవంక దర్శనం తర్వాతే ప్రారంభమవుతుంది. ఈ నేపథ్యంలో ఈ ఏడాది మన దేశంలో ఫిబ్రవరి 19 లేదా 20 వ తేదీ నుంచి రంజాన్ ఉపవాస దీక్షలు ప్రారంభం కానున్నాయి. నెలవంక దర్శనంతో మొదలయ్యే రంజాన్ మాసం నెల రోజుల తరువాత తిరిగి నెలవంక దర్శనంతోనే పూర్తవుతుంది.
ముస్లింలు చాంద్రమాన కేలండర్ను అనుసరిస్తారు. చాంద్రమానాన్ని అనుసరించే ఇస్లామీయ కేలండర్ తొమ్మిదవ నెల 'రంజాన్'. ముస్లింలు అత్యంత పవిత్రమైనదిగా ఈ నెలను భావిస్తారు. దానికి ప్రధానమైన కారణం ' దివ్య ఖురాన్' గ్రంథం ఈ మాసంలో ఆవిర్భవించడమే!
ఉపవాస దీక్షలు ప్రత్యేకం
ఇస్లాం మత విశ్వాసం ప్రకారం పవిత్రమైన రంజాన్ మాసంలో చనిపోతే నేరుగా స్వర్గానికి చేరుతారని, నరకపు ద్వారాలు మూసి ఉంటాయని ప్రగాఢ నమ్మకం. రంజాన్ మాసమంతా ముస్లిం సోదరులు సూర్యోదయం నుంచి సూర్యాస్తమయం వరకు కఠిన ఉపవాసం ఉంటారు. ఈ మాసంలో వీరు సూర్యోదయం కంటే ముందే నిద్ర లేచి ఆహారాన్ని స్వీకరిస్తారు. అక్కడ నుంచి సూర్యాస్తమయం వరకు నీరు, ఆహారం, కనీసం నోట్లోని లాలాజలం కూడా మింగకుండా కఠోర ఉపవాస దీక్ష చేపడతారు. వయస్సులో తారతమ్యం లేకుండా చిన్న, పెద్ద, ముసలి వారు సైతం భక్తి శ్రద్ధలతో ఈ ఉపవాస దీక్షలో పాల్గొంటారు. ఉపవాస దీక్షలతో బలహీనతలు, వ్యసనాలను జయించవచ్చని ఇస్లాం మత గురువులు చెబుతారు. అలాగే ఉపవాస దీక్షల వల్ల జీర్ణశక్తి పెరిగి ఆరోగ్యంగా ఉంటారని ఆరోగ్య శాస్త్రం చెబుతుంది. ఈ ఉపవాస దీక్షలు సహారీతో ప్రారంభమై ఇఫ్తార్తో ముగుస్తాయి.
వాడవాడలా ఇఫ్తార్ విందులు
సూర్యాస్తమయం తర్వాత ఖర్జూరపు పండు తిని ఉపవాస దీక్ష విరమించే ముస్లింలు ఆ తర్వాత పలు రకాలైన రుచికరమైన వంటకాలతో ఇఫ్తార్ విందు చేసుకుంటారు. ప్రత్యేక వంటకాలతో పాటు సంప్రదాయ వంట హలీమ్ను తయారు చేసుకుని తింటారు. రంజాన్ నెల రోజులు చిన్న హోటల్ నుంచి, స్టార్ హోటల్ వరకు ప్రత్యేక రుచులతో హలీం తయారు చేస్తారు.
నమాజ్ విశిష్టత
ముస్లిం సోదరులకు శుక్రవారం నమాజ్ చేయడం ఎంతో ప్రత్యేకం. ఇక రంజాన్ మాసంలో వచ్చే అన్ని శుక్రవారాల్లో మత పెద్దలతో నమాజ్ చేయించడం ప్రశస్తమైనది. ఈ నెలరోజులు మసీద్కు వెళ్ళలేని వారు తాము ఉన్న స్థలాన్ని శుభ్రం చేసుకొని ప్రార్థన చేసి భగవంతుడి కృపకు పాత్రులవుతారు. ముస్లింలు రంజాన్ చివరి పది రోజులు ఇళ్లు వదలి మసీదుల్లో ఉంటూ మహాప్రవక్త అల్లాహ్ గురించిన ప్రార్థనలతో ఆథ్యాత్మిక భావాన్ని పెంపొందించుకుంటారు.
దానధర్మాలు తప్పనిసరి!
ఖురాన్ సిద్దాంతం ప్రకారం ప్రతి ఒక్కరు తాము సంపాదించిన దానిలో పేదవారి కొరకు కనీసం నూటికి రెండున్నర రూపాయలు అయినా దాన ధర్మం చేయాలని భావిస్తారు. పవిత్ర రంజాన్ మాసంలో పండ్లు, గోధుమలు, సేమియా, బట్టలు, బంగారం మొదలైనవి దానం చేయాలని ఖురాన్ చెబుతోంది. రంజాన్ నెలలో ఇలా దానం చేస్తే నిరుపేదలు కూడా పండుగ పూట సంతోషంగా ఉంటారని ముస్లిం పెద్దలు చెబుతుంటారు. ఈ దానధర్మ గుణం ఒక అలవాటుగా మారి సంవత్సరం మొత్తం అనుసరించాలని పవిత్ర రంజాన్ నెలతో ప్రారంభిస్తారు. ఆకలి ఎంత బాధాకరమైనదో స్వయంగా అనుభవిస్తే తప్ప అనుభవంలోకి రాదు అనే భావనతో ఈ రంజాన్ ఉపవాస దీక్షలు అనే సూత్రాన్ని ప్రతిపాదించారు.
పరమ పవిత్రమైన రంజాన్ మాసంలో ముస్లిం సోదరులతో పాటు అందరూ భాగస్వాములు కావడం విశేషం. మతసామరస్యాన్ని చాటి చెప్పే ఈ రంజాన్ మాసం అందరిలో ఆధ్యాత్మిక అనుభూతి నింపుతుంది. పవిత్రమైన రంజాన్ మాసంలో చెడు ఆలోచనలకు దూరంగా ఉండి అల్లాహ్పై విశ్వాసం ఉంచి, స్వచ్ఛమైన మనసుతో ఉపవాస దీక్షను కొనసాగించాలి. అందుకు అవసరమైన సహాయ సహకారాలు ఆనందంగా అందించడానికి అందరూ ఎల్లప్పుడూ సిద్ధంగా ఉంటారు.
ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.