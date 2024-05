ETV Bharat / state

రాష్ట్రవ్యాప్తంగా అన్ని జిల్లాల్లో పోలింగ్‌ ఏర్పాట్లు పూర్తి- సమస్యాత్మక ప్రాంతాలపై పోలీసుల ప్రత్యేక నిఘా - Polling Arrangements for Elections

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team Published : May 13, 2024, 6:41 AM IST | Updated : May 13, 2024, 6:56 AM IST

Polling_Arrangements_for_AP_Elections_2024 ( ETV Bharat )

Last Updated : May 13, 2024, 6:56 AM IST