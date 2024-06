ETV Bharat / state

రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శిగా నీరభ్‌కుమార్‌ ప్రసాద్‌ - ఉత్తర్వులు జారీ - AP NEW CS Neerabh Kumar

Neerabh Kumar Prasad likely Appointed To New CS in AP ( ETV Bharat )