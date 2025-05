ETV Bharat / health

"గోళ్లు విరిగిపోతున్నాయా? జుత్తు రాలుతోందా!" - ఇదొక్కటి భర్తీ చేస్తే సమస్య పరిష్కారం సులభమే! - IRON RICH FOODS

Published : May 14, 2025 at 2:35 PM IST

By ETV Bharat Health Team

These Iron Rich Foods to Help Improve Hemoglobin Levels : శరీరంలో రక్తం కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది. రక్తంలో ఏ చిన్న సమస్యలు వచ్చినా కూడా అది పెను ప్రమాదంగా మారే అవకాశం ఉంది. శరీరంలో తగినంత రక్తం లేకపోతే ఎనీమియా బారిన పడతారు. ఇందుకు ప్రధాన కారణం విటమిన్ లోపం, ఐరన్ లేకపోవడమే అని నిపుణులు చెబుతున్నారు. శరీరంలో ఐరన్ లోపం వల్ల చెమటలు పట్టడం, అలసిపోవడం, కళ్లు తిరగడం ఇలాంటి లక్షణాలు అన్ని కూడా ఐరన్ లోపం వల్ల వచ్చే సమస్యలు. శరీరంలో ఎర్ర రక్తకణాలు సక్రమంగా పనిచేయకపోవడం వల్ల ఐరన్ లోపం ఏర్పడుతుందని, దీని వల్ల అనేక ఆరోగ్య సమస్యలకు దారితీస్తుంది. ఈ సమస్యకు చెక్ పెట్టాలంటే కొన్ని ఆహార పదార్థాలను క్రమం తప్పకుండా తీసుకోవాలని నిపుణులు చెబుతున్నారు. మరి అవేంటో ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం!

ఫ్రూట్స్ : శరీరంలో ఐరన్ కంటెంట్ పెంచడానికి, రక్తహీనత లోపాన్ని నివారించడానికి అత్యంత సులభమైన, రుచికరమైన మార్గాల్లో ఫ్రూట్స్ ఒకటి. మల్బరీలు, ఆలివ్​ల్లో అధికంగా ఐరన్ కంటెంట్​ను కలిగి ఉంటాయని నిపుణులు అంటున్నారు. అంతే కాకుండా దానిమ్మ, సపోటా, సీతాఫలం, పుచ్చకాయ వంటి ఫ్రూట్స్ ఐరన్ అధికంగా ఉంటుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు.

పాలకూర (Getty image)

ఆకుకూరలు : వీటిల్లో శరీరానికి అవసరమయ్యే అనేక గుణాలు ఉన్నాయని నిపుణులు అంటున్నారు. క్రమం తప్పకుండా ఆకుకూరలు తినడం వల్ల శరీరంలో హిమోగ్లోబిన్ పెరుగుతుందని చెబుతున్నారు. బచలకూర, కొలార్డ్ గ్రీన్స్, పాలకూర లాంటి ఆకుకూరలను క్రమం తప్పకుండా తినాలని పేర్కొన్నారు. ముఖ్యంగా పాలకూరలో ఐరన్ సమృద్ధిగా ఉంటుంది. దీన్ని క్రమం తప్పకుండా తీసుకోవడం వల్ల ఐరన్ లోపం వల్ల వచ్చే రక్తహీనత, అలసట లాంటి సమస్యలను నివారించవచ్చనని clevelandclinic పేర్కొంది.

చిక్కుళ్ళు : ప్రోటీన్ కోసం ఆరోగ్యకరమైన శాఖాహార ఎంపికలో చిక్కుళ్లు ఒకటి. వీటిలో ఐరన్ పుష్కలంగా ఉంటుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. కాయధాన్యాలు, బఠానీలు, సోయాబీన్స్ లాంటివి క్రమం తప్పకుండా తీసుకోవడం వల్ల శరీరంలో ఐరన్ స్థాయి పెరుగుతుందని సూచిస్తున్నారు.