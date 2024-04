How To Reduce Feet Smell In Summer : వేసవి కాలంలో ఎండవేడి, ఉక్కపోత కారణంగా.. బాడీలోంచి చెమట ఎక్కువగా వస్తూ ఉంటుంది. చెమటతో బ్యాక్టీరియా పేరుకోపోయి దుర్వాసన వస్తుంది. మరీ ముఖ్యంగా బూట్లు ధరించినప్పుడు ఈ దుర్వాసన చాలా ఎక్కువగా వస్తుంది. ఇది చాలా చికాకు కలిగిస్తుంది. ఈ సమస్యను సమ్మర్‌లో చాలా మంది ఫేస్‌ చేస్తుంటారు. అయితే.. కొన్ని టిప్స్ ద్వారా పాదాల నుంచి బ్యాడ్‌ స్మెల్‌ రాకుండా చూసుకోవచ్చని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఆ టిప్స్‌ ఏంటో ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.

పాదాల నుంచి దుర్వాసన వస్తుంటే.. మార్కెట్లో లభించే లోషన్లు, క్రీమ్స్ వంటివి వాడటం వల్ల ప్రయోజనం ఉంటుందని చెబుతున్నారు. అయితే.. వీటిని అప్లై చేసే విధానాన్ని సరి చూసుకోవాలని అంటున్నారు.

అలర్ట్​ : స్మోకింగ్ చేయకపోయినా - మీకు నోటి క్యాన్సర్ రావొచ్చు - ఎందుకో తెలుసా? - Oral Cancer in Non Tobacco User

NOTE : ఇక్కడ మీకు అందించిన ఆరోగ్య సమాచారం, సూచనలు అన్నీ మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. శాస్త్ర పరిశోధనలు, అధ్యయనాలు, వైద్య, ఆరోగ్య, ఆయుర్వేద నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం. కానీ, వీటిని పాటించే ముందు కచ్చితంగా మీ వ్యక్తిగత వైద్యుల సలహాలు తీసుకోవడమే మంచిది.

అలర్ట్ : చిన్న వయసులోనే కంటి సమస్యలా? - ఈ ఆయుర్వేద టిప్స్ పాటించాల్సిందే! - Ayurveda for Eye Care

సమ్మర్​లో మూత్రం మంటగా వస్తోందా? - ఈ టిప్స్ పాటిస్తే ప్రాబ్లమ్స్ ఆల్ క్లియర్! - Summer Urinary Problems