கனகராஜ் 17.10.2020ல் சேலம் சூரமங்கலம் சார்பதிவாளராக பணிபுரிந்தபோது, சம்பந்தப்பட்ட அலுவலகத்தில் லஞ்ச ஒழிப்புக் காவல்துறையினர் நடத்திய அதிரடி சோதனையில், லஞ்சப்பணம் 2 லட்சத்து 43ஆயிரத்து 830 ரூபாய் கைப்பற்றப்பட்டு, சார்பதிவாளர் கனகராஜ் மீதும் அவர் உடந்தையாளர்கள் மீதும், U/S. 4/AC/2020, 102 of Cr.P.C., 7(a) & 7(A) of Prevention of Corruption (Amendment) Act 2018படி, சேலம் லஞ்ச ஒழிப்புக் காவல்துறையினரால் குற்ற வழக்குப் பதிவுசெய்யப்பட்டது.