சென்னை: உலகக் கோப்பை 2023 போட்டிகள் இந்தியாவில் பல்வேறு நகரங்களில் நடைபெற்று வருகிறது. மேலும் சென்னை சேப்பாக்கத்தில் உள்ள எம்.ஏ. சிதம்பரம் மைதானத்தில் இந்த முறை இந்திய அணி விளையாடும் ஒரு ஆட்டம் உட்பட 5 லீக் ஆட்டங்கள் முறையே அக்டோபர் 8ஆம் தேதி இந்தியா Vs ஆஸ்திரேலியா போட்டியும், அக்டோபர் 14ஆம் தேதி நியூசிலாந்து Vs வங்கதேசம் போட்டியும், அக்டோபர் 18ஆம் தேதி நியூசிலாந்து Vs ஆப்கானிஸ்தான் போட்டியும், அக்டோபர் 23ஆம் தேதி பாகிஸ்தான் Vs ஆப்கானிஸ்தான் போட்டியும், அக்டோபர் 27ஆம் தேதி பாகிஸ்தான் Vs தென் ஆப்ரிக்கா போட்டியும் நடைபெற்றன.