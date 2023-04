சென்னை: வேளச்சேரி, பிராமின் தெருவில் தங்கி கிண்டி ஐஐடியில் மெக்கானிக்கல் துறையில் பிஎச்டி(PhD) படித்து வந்தவர் சச்சின்குமார் ஜெயின்(32), மேற்கு வங்கத்தை சேர்ந்த இவர் வெள்ளிக்கிழமை(மார்ச் 31) காலை கல்லூரிக்கு சென்று விட்டு 12 மணியளவில் வீடு திரும்பியுள்ளார். அவருடைய செல்போனில் வாட்ஸ்அப் ஸ்டேட்டஸில் "I am sorry not good enough" என்று வைத்து விட்டு தற்கொலை செய்துக்கொண்டார்.

சுமார் 1 மணியளவில் நண்பர்கள் வாட்ஸ்அப் ஸ்டேட்டஸை பார்த்து விட்டு சச்சின்குமார் ஜெயின் தங்கி இருந்த வீட்டிற்கு சென்று பார்த்த போது டைனிங் அறையில் சடலமாக கிடந்தார். சம்பவம் குறித்து அறிந்து நிகழ்விடத்திற்கு வந்த வேளச்சேரி போலீசார் உடலை கைப்பற்றி ராயப்பேட்டை அரசு மருத்துவமனைக்கு உடற்கூராய்வுக்காக அனுப்பி வைத்ததோடு வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.

சென்னை ஐஐடியில் படித்து வரும் மாணவர்கள் கடந்த சில மாதங்களாக அடுத்தடுத்து தற்கொலை செய்துக்கொள்ளும் சம்பவங்கள் தொடர்வதால் பெற்றோரை அழைத்து கவுன்சிலிங் கொடுக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என இயக்குநர் காமக்கோடி தெரிவித்திருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.