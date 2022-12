காலிப்பணியிடங்கள்:

Financial Advisor - 1

State Programme Manager - 6

Project Manager (Livelihood) - 1

Project Executive - 1

Assistant Project Officer - 59

Consultant - 3

Young Professional - 4

Manager and Executive - 19

வயது வரம்பு:

பணி வாரியாக விண்ணப்பதாரர்களின் அதிகபட்ச வயது வரம்பு,

Financial Advisor - 45

State Programme Manager - 45

Project Manager (Livelihood) - 45

Project Executive - 35

Assistant Project Officer - 45

Consultant - 60

Young Professional - 30

Manager and Executive - 40

கல்வி தகுதி:

Financial Advisor - CA or ICWA or MBA (Finance) முடித்திருக்க வேண்டும்.

State Programme Manager - Post Graduate degree in Agri-business management/ Rural Management / Rural Marketing or MBA in Marketing or Post Graduate degree or diploma (in Rural Development Management, Master in Social work, Financial Management படித்திருக்க வேண்டும்.

Project Manager (Livelihood) - Post Graduate degree in Agri-business management/ Rural Management / Rural Marketing or MBA in marketing படித்திருக்க வேண்டும்.

Project Executive - முதுகலைப் பட்டம் பெற்றிருக்க வேண்டும்.

Assistant Project Officer - முதுகலைப் பட்டம் பெற்றிருக்க வேண்டும்.

Consultant - CA or ICWA or MBA (Finance) முடித்திருக்க வேண்டும்.

Young Professional - முதுகலைப் பட்டம் பெற்றிருக்க வேண்டும்.

Manager and Executive - முதுகலைப் பட்டம் பெற்றிருக்க வேண்டும்.

தேர்வு முறை:

விண்ணப்பதாரர்கள் நேர்காணல் மூலம் தேர்வு செய்யப்படுவார்கள் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

விண்ணப்பிக்கும் முறை:

விருப்பமுள்ளவர்கள் https://tncdw.tnmhr.com/Landing.aspx என்ற அதிகாரப்பூர்வ இணையதளத்தின் மூலம் 22.12.2022ம் தேதிக்குள் விண்ணப்பிக்க வேண்டும்.

