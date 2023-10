ஜான் ஃபோஸ் மனித வாழ்க்கைக்கு நெருக்கமான பல புத்தகங்களை எழுதியுள்ளார். இவரது எழுத்துக்கள் மனித உணர்ச்சிகளை எளிதாகப் புலப்பட வைக்கும் தன்மை கொண்டதாகும். கடந்த 2022ஆம் ஆண்டு இலக்கியத்திற்கான நோபல் பரிசு அன்னி எர்னக்ஸ் என்பவருக்கு “for the courage and clinical acuity with which she uncovers the roots, estrangements and collective restraints of personal memory" என்ற நூலுக்காக வழங்கப்பட்டது.

முன்னதாக 2021ஆம் ஆண்டு அப்துல் ரசாக் குர்னா என்பவருக்கு " for his uncompromising and compassionate penetrition of the effects of colonialism and the fate of the refugee in the gulf between cultures and continents" என்ற நூலுக்காக நோபல் பரிசு பெற்றார். அதற்கு முன் 2020ஆம் ஆண்டு இலக்கியத் துறையில் லூயிஸ் குளுக் என்பவருக்கு " for her unmistakable poetic voice that with austere beauty makes individual existence universal" என்ற நூலுக்காக வழங்கப்பட்டது.