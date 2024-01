சென்னை: வெங்கட் பிரபு இயக்கத்தில், யுவன் சங்கர் ராஜா இசையில், நடிகர் விஜய்யின் 68வது படமாக உருவாகி வருகிறது GOAT எனப்படும் தி கிரேட்டஸ்ட் ஆஃப் ஆல் டைம் (The Greatest Of All Time). இந்த படம் ஏஜிஎஸ் தயாரிப்பில் பிரம்மாண்டமாக உருவாக்கப்பட்டு வருகிறது.

முன்னதாக FIRST LOOK மற்றும் SECOND LOOK என வெளியான போஸ்டரிலும் விஜய்யின் புதிதான தோற்றம் ரசிகர்களின் கவனத்தை அதிகம் ஈர்த்தது மட்டும் இன்றி ரசிகர்களிடையே மிகுந்த வரவேற்பையும் பெற்றது. இந்த நிலையில், GOAT படத்தின் படப்பிடிப்பு தற்போது சென்னையில் நடைபெற்று வருகிறது.