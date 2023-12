The Greatest of All Time எனவும், (light can devaour the darkness but darkness cannot consume the light) ஒளி இருளை விழுங்கலாம் ஆனால் இருளால் ஒளியை உட்கொள்ள முடியாது என எழுதப்பட்டுள்ள போஸ்டரை படக்குழு வெளியிட்டுள்ளது. இதன் மூலம் விஜய் இரட்டை வேடங்களில் நடித்துள்ளார் என தெரிகிறது. இப்படத்திற்கு தி வெங்கட் பிரபு ஹீரோ என்று டேக் லைன் வைக்கப்பட்டுள்ளது.