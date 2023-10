ஹைதராபாத்: பிரபல பாலிவுட் நடிகர் ஷாருக்கானுக்கு பல்வேறு வகையில் அச்சுறுத்தல் ஏற்படுவதால் மகாராஷ்டிரா அரசு அவருக்கு Y - plus பாதுகாப்பு அளிக்க உத்தரவிட்டுள்ளது. ஷாருக்கான் சமீபத்தில் நடித்த படங்கள் நல்ல வரவேற்பை பெற்ற நிலையில், ஷாருக்கானுக்கு அடையாளம் தெரியாத நபர்களால் கொலை மிரட்டல் விடுக்கப்படுகிறது. ஷாருக்கானின் Y - plus பாதுகாப்பு படையில் 6 தனிப்பட்ட பாதுகாப்பு அதிகாரிகளும், 5 ஆயுதம் ஏந்திய காவலர்களும் உள்ளனர்.

கொலை மிரட்டல் போன்ற அதிகமான அச்சுறுத்தல் வரும் பிரபலங்களுக்கு Y - plus பாதுகாப்பு வழங்கப்படும். அந்த Y - plus பாதுகாப்பு படையில் 6 தனிப்பட்ட பாதுகாப்பு அதிகாரிகளும், 5 ஆயுதம் ஏந்திய காவலர்களும் மூன்று ஷிப்ட்களுக்கு சுழற்சி முறையில் பணியில் ஈடுபடுவர். அந்த வகையில் ஏற்கனவே நடிகர் சல்மான் கானுக்கு லாரன்ஸ் பிஷ்னாய் ரவுடி கும்பலால் ஏற்பட்ட அச்சுறுத்தலால் Y - plus பாதுகாப்பு அளிக்கப்பட்டுள்ளது.