செட்டானியாக நடித்து இருக்கும் விதுவை எவ்வளவு பாராட்டினாலும் தகும். அற்புதம். இந்த படத்தில் இயக்குநர் கார்த்திக் சுப்புராஜ் மக்களை கைதட்ட வைக்கிறார். பிரமிக்க வைக்கிறார், சிந்திக்க வைக்கிறார். அழவும் வைக்கிறார். I'm proud of you கார்த்திக் சுப்புராஜ். My heartly congratulations to கார்த்திக் சுப்புராஜ் and team என்று பாராட்டியுள்ளார்.