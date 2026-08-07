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ஆராய்ச்சிக்கான ஜே.சி. போஸ் உதவித்தொகை பெறும் 6 சென்னை ஐஐடி பேராசிரியர்கள்!
இந்தியாவில் உள்ள மூத்த விஞ்ஞானிகளையும், பொறியாளர்களையும் அவர்களின் மேம்பட்ட ஆராய்ச்சிகளையும் அங்கீகரிக்கும் விதமாக ஜே.சி. போஸ் மானியம் வழங்கப்படுகிறது.
Published : August 7, 2026 at 11:28 PM IST
சென்னை: சென்னை ஐஐடியை சேர்ந்த பேராசிரியர்கள் 6 பேருக்கு அனுசந்தன் தேசிய ஆராய்ச்சி அறக்கட்டளையின் ஜே.சி. போஸ் மானியம் (J.C. Bose Grant) வழங்கப்பட்டுள்ளது.
பொறியியல் மற்றும் அறிவியல் சார்ந்த ஆராய்ச்சிகளுக்காக வழங்கப்படும் இந்தியாவிலேயே மதிப்புமிக்க மானியம் (உதவித்தொகை) இதுவாகும்.
சென்னை ஐஐடி கல்வி நிறுவனத்தின் பேராசிரியர் சுஜாதா சீனிவாசன் (இயந்திர பொறியியல் துறை), பேராசிரியர் தலப்பில் பிரதீப் (வேதியியல் துறை), பேராசிரியர் தீபா வெங்கிடேஷ் (மின் பொறியியல் துறை), பேராசிரியர் ஜிதேந்திரா சங்வாய் (ரசாயன பொறியியல் துறை), பேராசிரியர் ராமகிருஷ்ணன் சுவாமிநாதன் (பயன்பாட்டு இயக்கவியல் மற்றும் உயிரி மருத்துவப் பொறியியல் துறை), பேராசிரியர் சுந்தரகோபால் கோஷ் (வேதியியல் துறை) ஆகியோருக்கு இந்த மானியம் வழங்கப்பட்டுள்ளது.
தேசிய அளவில் மதிப்புமிக்கதாக கருதப்படும் இந்த ஜே.சி. போஸ் மானியத்தை பெற்ற பேராசிரியர்களுக்கு, சென்னை ஐஐடி இயக்குநர் காமகோடி வாழ்த்து தெரிவித்தார்.
இதுகுறித்து அவர் கூறுகையில், "மானியம் பெற்ற அனைத்து பேராசிரியர்களுக்கும் எனது வாழ்த்துகள். வளர்ந்து வரும் தொழில்நுட்பங்கள் தொடர்பாக சென்னை ஐஐடி மேற்கொண்டு வரும் ஆராய்ச்சிகளின் மேம்பட்ட தரத்தை இது வெளிப்படுத்தியுள்ளது" என பாராட்டினார்.
ஜே.சி. போஸ் மானியம் என்றால் என்ன?
இந்தியாவில் உள்ள மூத்த விஞ்ஞானிகளையும், பொறியாளர்களையும் அவர்களின் மேம்பட்ட ஆராய்ச்சிகளையும் அங்கீகரிக்கும் விதமாக ஜே.சி. போஸ் மானியம் வழங்கப்படுகிறது.
மிகச்சிறந்த அறிவியல் ஆராய்ச்சிகளை அடுத்தக்கட்டத்துக்கு எடுத்து செல்லும் விதமாக இந்த மானியம் வழங்கப்படுகிறது.
ஆண்டுக்கு ரூ.25 லட்சம் வீதம் 5 ஆண்டுகளுக்கு இந்த மானியம், குறிப்பிட்ட ஆராய்ச்சியாளர்களுக்கு வழங்கப்படும்.