சென்னை ஐஐடி ஒத்துழைப்புடன் தமிழ்நாட்டில் ஏஐ பல்கலைக்கழகம் - அமைச்சர் குமார் தகவல்
தமிழ்நாட்டில் செயற்கை நுண்ணறிவு பல்கலைக்கழகம் அமைப்பதற்கான பாடத்திட்டங்களை உருவாக்க சென்னை ஐஐடி உறுதுணையாக இருக்கும் என்று அதன் இயக்குநர் காமகோடி தெரிவித்துள்ளார்.
Published : July 22, 2026 at 10:01 PM IST
சென்னை: தமிழ்நாட்டில் ஏஐ பல்கலைக்கழகம் அமைப்பதற்கான ஆலோசனை நடைபெற்று வருகிறது என செயற்கை நுண்ணறிவு மற்றும் தகவல் தொழில்நுட்பத்துறை அமைச்சர் குமார் தெரிவித்தார்.
தமிழக அரசின் தேவைகளையும், எண்ணங்களையும், மத்திய அரசிடம் எடுத்துரைத்து செயற்கை நுண்ணறிவை பாதுகாப்பான முறையில் கட்டமைத்து மேம்படுத்த உள்ளதாகவும் அவர் கூறினார்.
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சென்னை அண்ணா சாலையில் உள்ள தனியார் விடுதியில், தமிழ்நாடு தொழில்நுட்ப மையம் சார்பாக புத்தாக்கக் கருத்தரங்கம் நடைபெற்றது. இதில், செயற்கை நுண்ணறிவு மற்றும் தகவல் தொழில்நுட்பத் துறை அமைச்சர் குமார், சென்னை ஐஐடி இயக்குநர் காமகோடி, தகவல் தொழில்நுட்பம் மற்றும் தரவு சேவைகள் துறை செயலாளர் அஜய் மிட்டல் உள்ளிட்டோர் பங்கேற்றனர்.
நிகழ்ச்சிக்குப் பிறகு அமைச்சர் குமார் செய்தியாளர்களிடம் கூறுகையில், "தற்போதைய சூழலில், பலரும் தங்களுக்கு தெரிந்த செயற்கை நுண்ணறிவு செயலியை பயன்படுத்துகிறார்கள். அவை பாதுகாப்பானதாக இருக்க வேண்டும் என்பது குறித்தும் கருத்தரங்கில் பேசப்பட்டது. அனைத்து துறைகளிலும் ஏஐ தொழில்நுட்பம் பரவியுள்ளது. ஏஐ மீது அதிகம் கவனம் கொடுத்து, எல்லோருக்குமான பாதுகாப்பான விதமாக ஏஐ இருக்க வழிவகை செய்வோம். எல்லோரும் ஒன்று கூடினால் எல்லோராலும் இந்த மாநிலத்தை முதன்மை மாநிலமாக மாற்ற முடியும்.
இந்தியாவில் AI India mission என்றுதான் உள்ளது. அதற்காக தனி அமைச்சகம் இல்லை. மத்திய அரசின் மூலமாக, விதிகளின்படி ஏஐ தொழில்நுட்பத்தை பலரும் பயன்படுத்த உள்ளோம். மாநில அரசின் தேவைகளையும், எண்ணங்களையும் மத்திய அரசிடம் எடுத்துக் கூறி செயற்கை நுண்ணறிவை பாதுகாப்பான முறையில் கட்டமைத்து மேம்படுத்தவும் இருக்கிறோம்.
பொதுவாகவே ஏஐ தொழில்நுட்பம் மூலமாக வேலைவாய்ப்புகள் பறிபோக உள்ளதாக கூறுகிறார்கள். ஆனால் எஐ தொழில்நுட்பம் மூலமாக 16 லட்சம் வேலை வாய்ப்புகள், வரும் 2030 வருடத்திற்கு உருவாகும் என ஒரு ஆய்வில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அந்த வகையில் ஏஐ தொழில்நுட்பம் மூலமாக வேலை வாய்ப்புகள் பறிபோகாது; அதிகரிக்கக் கூடும்.
நம் தமிழ்நாட்டில் 8 மாவட்டங்கள் கல்வியில் சிறந்து விளங்குகின்றன. இதில் கிராமப்புற அளவில் அடுத்த 10 ஆண்டுகளுக்கான பயிற்சியை வழங்கி ஏஐ மூலமாக கலந்துரையாடல் கல்வியை அறிமுகப்படுத்தி, குழந்தைகளின் கல்வி வளர்ச்சியை இரு மடங்காக மேம்படுத்த திட்டமிட்டுள்ளோம்.
மேலும் தமிழ்நாட்டில் ஏஐ பல்கலைக்கழகம் தொடங்குவது குறித்து ஆலோசனை நடைபெற்று வருகிறது. அதற்கான ஒத்துழைப்பை ஐஐடி மெட்ராஸ் வழங்கும்" என்று தெரிவித்தார்.
அவரைத் தொடர்ந்து, சென்னை ஐஐடி இயக்குநர் காமகோடி கூறுகையில், "டீப் டெக் தொழில்நுட்பத்தை பாதுகாப்பாக பயன்படுத்துவதற்கு சென்னை ஐஐடி கல்வி சார்ந்த உதவிகளை வழங்கும். இதனை கொள்கை அடிப்படையில் பாதுகாப்பாக இயக்குவதற்கு தேவையான உதவிகளையும் தமிழ்நாடு அரசுக்கு வழங்கும். மேலும் செயற்கை நுண்ணறிவு பல்கலைக்கழகம் அமைப்பதற்கான பாடத்திட்டங்களை உருவாக்கவும் உறுதுணையாக இருப்போம்" என்று தெரிவித்தார்.