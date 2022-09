ਮੋਗਾ: ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਦਹਿਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਨਵਜੰਮਿਆ ਬੱਚਾ ਨਾਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਨਵਜੰਮਿਆ ਬੱਚਾ ਕੰਬਲ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟ ਕੇ ਨਾਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਮਿਲਿਆ। ਜਿਸ ਦਾ ਪਤਾ ਨਾਲੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬਲਾਕ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲੱਗਿਆ। Newborn baby found in drain in Moga. A newborn baby was found in a dirty drain in Moga.

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਨਾਲੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬਲਾਕ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਜਦੋ ਦੇਖਿਆ ਨਾਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਜੰਮਾ ਬੱਚਾ ਸੀ ਅਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਹੀ ਇਕ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਚਾਕੂ ਵੀ ਪਿਆ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।

