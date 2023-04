ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਜੋਤਸ਼ੀ ਤੋਂ ਜਾਣੋ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਰਹੇਗਾ ਇਹ ਹਫਤਾ

2 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ 8 ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹਫਤਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਰਹੇਗਾ, ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਮੈਜਿਕ ਨੰਬਰ ਪੂਰੇ ਹਫ਼ਤੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰੇਗੀ। Lucky Day, Lucky Colour ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਉਪਾਅ ਅਤੇ ਕੀ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ Tip Of the Week 'ਚ ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਬਚਪਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਬੁਢਾਪੇ 'ਚ ਕਿਸਮਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਆਓ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮੇਖ ਤੋਂ ਕਰੀਏ...

ਮੇਸ਼: ਨਵੀਂ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣੇਗੀ।

ਨਵੀਂ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣੇਗੀ। ਸੀਨੀਅਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।

ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਉਪਾਅ: ਧਰਮ ਅਸਥਾਨ 'ਤੇ ਇਕ ਬਦਾਮ ਚੜ੍ਹਾਓ

ਸਾਵਧਾਨੀ: ਬਾਹਰਲੇ ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ, ਫੂਡ-ਪੋਇਜ਼ਨਿੰਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ

Lucky Colour: Brown

Lucky Day: Fri

ਬ੍ਰਿਸ਼ਚਕ: ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੀਆਂ

ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੀਆਂ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ; ਨਵੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ

ਹਫਤੇ ਦਾ ਉਪਾਅ: ਮੰਤਰ: ਓਮ ਗੁਣ ਗੁਰਵੇ ਨਮ: ਤਿੰਨ ਚੱਕਰ ਲਗਾਓ

ਸਾਵਧਾਨੀ: ਬੇਲੋੜਾ ਤਣਾਅ, ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾ ਲਓ

Lucky Colour: Mehroon

Lucky Day: Tue

ਮਿਥੁਨ: ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੇਗੀ

ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੇਗੀ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ

ਹਫਤੇ ਦਾ ਉਪਾਅ: ਭੋਜਨ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਲਿਖੋ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਜਾ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰੱਖੋ।

ਸਾਵਧਾਨੀ: ਸਮਾਂ ਉਲਟ ਹੈ, ਸੰਜਮ ਅਤੇ ਸਬਰ ਵਰਤੋ

Lucky Colour: Creamson

Lucky Day: Wed

ਕਰਕ: ਪੂਰਾ ਹਫਤਾ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਵਾਲਾ ਰਹੇਗਾ।

ਪੂਰਾ ਹਫਤਾ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਵਾਲਾ ਰਹੇਗਾ। ਘਰ/ਵਾਹਨ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ।

ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਉਪਾਅ: ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਚੋਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਟੁਕੜਾ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ।

ਸਾਵਧਾਨੀ: ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ

Lucky Colour: Purple

Lucky Day: Mon

ਸਿੰਘ: ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਮੰਗਲਿਕ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੇ।

ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਮੰਗਲਿਕ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੇ। ਨਵੀਂ ਨੌਕਰੀ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹੋ? ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ

ਹਫਤੇ ਦਾ ਉਪਾਅ: ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ/ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਪੂਰੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰੋ, ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲਓ

ਸਾਵਧਾਨੀ: ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਨਿਕਲੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ

Lucky Colour: Pink

Lucky Day:Sat

ਕੰਨਿਆ: ਤੁਹਾਡੀ ਸਥਿਤੀ - ਤੁਹਾਡੀ ਸਥਿਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗੀ

ਤੁਹਾਡੀ ਸਥਿਤੀ - ਤੁਹਾਡੀ ਸਥਿਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗੀ ਅਦਾਲਤ/ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ।

ਹਫਤੇ ਦਾ ਉਪਾਅ : ਲਾਲ ਚੰਦਨ ਦਾ ਤਿਲਕ ਲਗਾਓ

ਸਾਵਧਾਨੀ: ਵਿਵਾਦਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ

Lucky Colour: Red

Lucky Day: Fri

ਤੁਲਾ: ਆਲਸ ਨਾ ਕਰੋ, ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧੋ, ਕਿਸਮਤ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇਵੇਗੀ।

ਆਲਸ ਨਾ ਕਰੋ, ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧੋ, ਕਿਸਮਤ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇਵੇਗੀ। ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਆਨੰਦ ਮਾਣੋ

ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਉਪਾਅ: ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿੱਟੀ ਮਿਠਾਈ ਵੰਡੋ

ਸਾਵਧਾਨੀ: ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਬਾਹਰ ਨਾ ਰਹੋ

Lucky Colour: Green

Lucky Day: Thur

ਬ੍ਰਿਸ਼ਚਕ: ਇੱਜ਼ਤ/ਦੌਲਤ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇੱਜ਼ਤ/ਦੌਲਤ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ/ਦੁਚਿੱਤੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਆਵੇਗਾ

ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਉਪਾਅ: ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਦੀ ਬਣੀ ਮਿਠਾਈ ਦਾਨ ਕਰੋ

ਸਾਵਧਾਨੀ: ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਲਓ

Lucky Colour: White

Lucky Day: Sat

ਧਨੁ: ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਤਬਾਦਲੇ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ।

ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਤਬਾਦਲੇ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਰਹੇਗਾ

ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਉਪਾਅ: ਹਨੂੰਮਾਨ ਚਾਲੀਸਾ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰੋ

ਸਾਵਧਾਨੀ: ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰਚ ਨਾ ਕਰੋ

Lucky Colour: Yellow

Lucky Day: Mon

ਮਕਰ: ਭਰਾ-ਭੈਣ-ਦੋਸਤ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇਗਾ

ਭਰਾ-ਭੈਣ-ਦੋਸਤ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇਗਾ ਜਦੋਂ ਮਨ ਉਦਾਸ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇਵਤੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਮਨ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ।

ਹਫਤੇ ਦਾ ਉਪਾਅ : ਮੱਥੇ ਅਤੇ ਗਰਦਨ 'ਤੇ ਪੀਲੇ ਚੰਦਨ ਦਾ ਤਿਲਕ ਲਗਾਓ।

ਸਾਵਧਾਨੀ: ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਨਾ ਕਰੋ, ਸਮਾਂ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ

Lucky Colour: Firoji

Lucky Day: Mon

ਕੁੰਭ: ਲੈਣ-ਦੇਣ, ਕਰਜ਼ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ

ਲੈਣ-ਦੇਣ, ਕਰਜ਼ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ ਕਰੀਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਰਹੋਗੇ

ਹਫਤੇ ਦਾ ਉਪਾਅ: ਪੀਪਲ ਦੇ ਦਰੱਖਤ 'ਤੇ ਚਾਰ ਮੂੰਹ ਵਾਲਾ ਦੀਵਾ ਜਗਾਓ।

ਸਾਵਧਾਨੀ: ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਸਲਾਹ ਨਾ ਦਿਓ

Lucky Colour: Orange

Lucky Day: Fri

ਮੀਨ: ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੋ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੋ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਹਫਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ

ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਉਪਾਅ: ਲੂਣ ਦਾ ਦਾਨ ਕਰੋ

ਸਾਵਧਾਨੀ: ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵਰਤੋ

Lucky Colour: Saffron

Lucky Day: Thu

