ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ: ਵਿੱਚ ਆਪ ਵਿਧਾਇਕਾ ਪ੍ਰੋ.ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਜਗਾ ਰਾਮ ਤੀਰਥ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਨਸਨੀ ਫੈਲ ਗਈ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਲਾਸ਼ (body of the young man was found ) ਮਿਲੀ। ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਓਵਰਡੋਜ਼ (Drug overdose ) ਨਾਲ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਜਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਬਾਂਹ ਵਿੱਚ ਟੀਕੇ ਦੀ ਸਰਿੰਜ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਮਿਲੀ ਹੈ।

ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਆਗੂ ਰਾਜੂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਕਤ ਨੌਜਵਾਨ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚੋਂ ਆਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਬੀਤੀ ਦੇਰ ਰਾਤ ਘਰੋਂ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸਦੀ ਭਾਲ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਵੇਰੇ ਆਰੰਭੀ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਲਾਸ਼ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚੋਂ (body was found in the school) ਮਿਲੀ।ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨ ਚਿੱਟੇ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਚਿੱਟਾ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਯਤਨ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ।

