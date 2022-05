ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਹੇਠਾਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ (Chief Minister of Punjab) ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ (Direct sowing of paddy) ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖਪਤ ਘਟੇ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਲੇਵਲ (Water level in Punjab) ਘਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਓਠੀਆਂ (The village of Othian in Amritsar) ਦੇ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਵੇਂ ਬਦਲ ਦੀ ਖੇਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖਪਤ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਪੈਸਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸਵਿਦਰ ਸਿੰਘ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਓਠੀਆਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚ, ਜੋ ਕਿ ਪੇਸ਼ੇ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ (Wheat-paddy cultivation) ਵਾਂਗ ਰੀਵੈਟੀ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਵੀ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਚੁਕੰਦਰ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਵੀ ਘੱਟ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਵੱਧ ਮੁਨਾਫਾ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਫਸਲ 180 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੱਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 4 ਤੋਂ 5 ਵਾਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਖੇਤੀ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਚੁਕੰਦਰ ਦੀ ਫਸਲ ਤੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ

ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਪੱਕਣ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮੰਡੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਸਗੋਂ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲ ਵਾਲੇ ਟਰਕ ਜਾਂ ਟਰਾਲੀ ਭੇਜਦੇ ਹਨ ਆਪਣੇ ਟਰੱਕ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਉਹ ਇਸ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪਿਛਲੇ 8 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਵਿਦਰ ਸਿੰਘ ਚੁਕੰਦਰ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਵਿਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਕੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਚੁਕੰਦਰ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋ ਸਕੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗਾ ਮੁਨਾਫਾ ਹੋ ਸਕੇ।

