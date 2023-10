ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ : ਅੰਮਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਫੇਰੀ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨੇਤਾ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਆ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਮੀਡਿਆ ਨਾਲ਼ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਲਟੋਹਾ ਨੇ (Private visit to Sri Harmandir Sahib) ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦਾ ਦਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਹੈ। ਇਥੇ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਕਿਸ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਹਨ, ਇਹ ਉਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ।

ਰਾਹੁਲ ਦਾਦੀ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾ ਰਹੇ : ਵਲਟੋਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਜਿਹੇ ਵਰਤਾਰੇ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਈ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਸ ਨੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਉੱਤੇ ਟੈਂਕਾਂ ਤੋਪਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮਲਾ (Attack on Guru Ghar with tanks and guns) ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪੋਤਰਾ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਾਦੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਬਲਿਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਾਦੀ ਆਪਣੀ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਲਟੋਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਾਦੀ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਸਿੱਖ ਕਦੇ ਵੀ ਭੁਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ।