ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮਹਿਲਾ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ (All India Women's Election Committee) ਨੇ 1 ਤੋਂ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਲਹਟ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਆਗਾਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਲਈ ਮਹਿਲਾ ਟੀ-20 ਟੀਮ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਟੀਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ (Harmanpreet Kaur will lead the team) ਕਰੇਗੀ। ਸ਼ੈਫਾਲੀ ਵਰਮਾ, ਰਿਚਾ ਘੋਸ਼, ਸਨੇਹ ਰਾਣਾ, ਦਿਆਲਨ ਹੇਮਲਤਾ, ਮੇਘਨਾ ਸਿੰਘ, ਰੇਣੁਕਾ ਠਾਕੁਰ, ਰਾਧਾ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਕੇਪੀ ਨਵਗੀਰ ਵਰਗੀਆਂ ਖਿਡਾਰਨਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮਹਿਲਾ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਤਾਨੀਆ ਭਾਟੀਆ, ਸਿਮਰਨ ਦਿਲ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਸਟੈਂਡਬਾਏ ਖਿਡਾਰੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਏਸ਼ੀਆਈ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੈ ਸ਼ਾਹ (Asian Cricket Council President Jai Shah) ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ 2022 ਦੇ ਅੱਠਵੇਂ ਐਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ (The eighth edition of Women's Asia Cup 2022) ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਹੈ ਅਤੇ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਖੇਡੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਫਾਈਨਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸੱਤ ਟੀਮਾਂ ਇਸ ਕੱਪ ਲਈ ਖੇਡਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ, ਥਾਈਲੈਂਡ, ਮਲੇਸ਼ੀਆ, ਯੂਏਈ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮੈਚ ਸਿਲਹਟ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਖੇਡੇ ਜਾਣਗੇ।

ਜੈ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਟੀਮਾਂ ਭਾਗ ਲੈਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਹਿਲਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅੰਪਾਇਰ ਅਤੇ ਮੈਚ ਰੈਫਰੀ ਵੀ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਣਗੇ। ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, 7 ਮਹਿਲਾ ਟੀਮਾਂ ਇੱਕ ਪੂਰੇ ਰਾਉਂਡ ਰੋਬਿਨ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ(7 women's teams will participate in a full round robin format) ਭਾਗ ਲੈਣਗੀਆਂ, ਜਿਸਦਾ ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਏਸੀਸੀ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ: ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ (ਕਪਤਾਨ), ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਮੰਧਾਨਾ (ਉਪ-ਕਪਤਾਨ), ਦੀਪਤੀ ਸ਼ਰਮਾ, ਸ਼ੈਫਾਲੀ ਵਰਮਾ, ਜੇਮਿਮਾ ਰੌਡਰਿਗਜ਼, ਮੇਘਨਾ ਸਿੰਘ, ਰਿਚਾ ਘੋਸ਼ (ਡਬਲਯੂ ਕੇ), ਸਨੇਹ ਰਾਣਾ, ਦਿਆਲਨ ਹੇਮਲਤਾ, ਮੇਘਨਾ ਸਿੰਘ, ਰੇਣੂਕਾ ਠਾਕੁਰ, ਪੂਜਾ ਵਸਤਰਕਾਰ, ਆਰ ਗਾਇਕਵਾੜ, ਰਾਧਾ ਯਾਦਵ, ਕੇਪੀ ਨਵਗੀਰ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਭਾਰਤੀ ਪੁਰਸ਼ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਟੀ20 ਟੀਮ ਲਈ ਨਵੀਂ ਜਰਸੀ ਲਾਂਚ