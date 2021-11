ਕਾਨਪੁਰ: ਕਪਤਾਨ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ (Captain Virat Kohli) ਅਤੇ ਉਪ ਕਪਤਾਨ ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਸਮੇਤ ਕੁੱਝ ਚੰਗਿਆਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਵੀਰਵਾਰ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਟੈਸਟ ਕ੍ਰਿਕੇਟ ਮੈਚ ਕਾਨਪੁਰ (Test match in Kanpur) ਵਿੱਚ ਦਮਦਾਰ ਨਿਊਜੀਲੈਂਡ (india vs new zealand 2021)ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਘਰੇਲੂ ਮੈਦਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਦਬਦਬਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ।

ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਅੰਜਿਕਿਆ ਰਹਾਣੇ ਕਰਨਗੇ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਸਮਾਂ ਤੋਂ ਖ਼ਰਾਬ ਫ਼ਾਰਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੋਟਿਲ ਕੇ ਐਲ ਰਾਹੁਲ ਅਤੇ ਅਰਾਮ ਉੱਤੇ ਭੇਜੇ ਗਏ ਤੇਜ ਗੇਂਦਬਾਜ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਮੀ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਪਰ ਰਹਾਣੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਟੀਮ ਨੇ ਲੱਗਭੱਗ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ।

Ind vs NZ 1st Test ਮੈਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ। ਕਾਨਪੁਰ ਟੈਸਟ ਮੈਚ (Kanpur Test match) ਵਿਚ ਇੰਡੀਆ ਬਨਾਮ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ (India vs New Zealand2021) ਹੋਣਗੇ।

ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਦੋ ਬੱਲੇਬਾਜਾਂ ਸੂਰਿਆ ਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਇਸ ਅੱਯਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਇਸ ਮੈਚ ਨਾਲ ਟੈੱਸਟ ਕ੍ਰਿਕੇਟ ਵਿੱਚ ਪਦਾਰਪ੍ਰਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਘੱਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਟੈੱਸਟ ਟੀਮ (Indian Test team) ਰੋਹਿਤ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਦੀ ਸਲਾਮੀ ਜੋੜੀ , ਕਪਤਾਨ ਕੋਹਲੀ ਜਾਂ ਮੈਚ ਜੇਤੂ ਵਿਕੇਟ ਕੀਪਰ ਬੱਲੇਬਾਜ ਰਿਸ਼ਭ ਪੰਤ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਖੇਡੀ ਹੋ।

ਇਸ ਤੋਂ ਨਵ ਨਿਯੁਕਤ ਮੁੱਖ ਕੋਚ ਰਾਹੁਲ ਦਰਵਿੜ ਨੂੰ ਦੱਖਣ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਖਿਡਾਰੀਆ ਨੂੰ ਆਜਮਾਨੇ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਬੱਲੇਬਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਰਹਾਣੇ, ਚੇਤੇਸ਼ਵਰ ਪੁਜਾਰਾ ਅਤੇ ਮਇੰਕ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਹੀ 10 ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਟੈੱਸਟ ਮੈਚ ਖੇਡੇ ਹਨ।

ਜੇਕਰ ਅਗਰਵਾਲ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਰਾਹੁਲ ਲਈ ਵਾਪਸੀ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ ਵੀ ਚੰਗੀ ਬੱਲੇਬਾਜੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇਮੀ ਸਲਾਮੀ ਬੱਲੇਬਾਜਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਹੋਣ ਉੱਤੇ ਟੀਮ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੱਧਕਰਮ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਰਹਾਣੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੇ ਦੀਆਂ ਨਜਰਾਂ ਟਿਕੀ ਰਹੇਂਗੀ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 11 ਟੈੱਸਟ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ 19 ਦੀ ਔਸਤ ਤੋਂ ਰਨ ਬਣਾਏ ਹਨ। ਘਰੇਲੂ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਦੋ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਹੋਣ ਉੱਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੱਖਣ ਅਫਰੀਕਾ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਰਹਾਣੇ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ। ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਟੀਮ ਦਾ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਟਾਰ ਖਿਡਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਪਤਾਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬੱਲੇਬਾਜ ਦੀ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਾਣੇ ਕਿਵੇਂ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰੀਅਰ ਦੀ ਅੱਗੇ ਦਾ ਰਸਤਾ ਵੀ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਟੀਮ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਗੇਂਦਬਾਜ ਈਸ਼ਾਂਤ ਸ਼ਰਮਾ ਲਈ ਵੀ ਹਾਲਤ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ। ਨੇਟ ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਲਏ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵਿਖੇ। ਯਦਿ ਮੁਹੰਮਦ ਸਿਰਾਜ ਨੂੰ ਅੰਤਮ ਏਕਾਦਸ਼ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਇਸ਼ਾਂਤ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਟੀਮ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਠੀਕ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਦਬਾਅ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਮੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਦਾ ਅੰਤਮ ਏਕਾਦਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਉਣਾ ਤੈਅ ਹੈ।ਸੂਰਿਆ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਇਸ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਚੁਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਜਾਰਾ ਅਤੇ ਰਹਾਣੇ ਜਿਵੇਂ ਬੱਲੇਬਾਜ ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਪੜਾਉ ਉੱਤੇ ਹਨ।

ਜੇਕਰ ਨੈੱਟ ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚਲੇ ਤਾਂ ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਚੰਨ ਪਾਰੀ ਦਾ ਆਗਾਜ ਕਰਨਗੇ। ਜਿਸਦੇ ਬਾਅਦ ਪੁਜਾਰਾ ਅਤੇ ਰਹਾਣੇ ਬੱਲੇਬਾਜੀ ਲਈ ਉਤਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਦ ਅੱਯਰ ਅਭਿਆਸ ਲਈ ਉਤਰੇ ਸਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਦੇ ਥਰੋ ਡਾਉਨ ਮਾਹਰ ਨੁਵਾਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਵੇਂ ਗੇਂਦਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਵਰਗੀ ਨੀਲ ਵੈਗਨਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਜੈਯੰਤ ਯਾਦਵ ਨੇ ਵੀ ਨੇਟ ਉੱਤੇ ਸਮਰੱਥ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ ਪਰ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਅਕਸ਼ਰ ਪਟੇਲ ਦੇ ਕਾਰਜਭਾਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਰਵਿਚੰਦਰਨ ਅਸ਼ਵਿਨ ਫਿਰ ਤੋਂ ਆਪ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਸਪਿਨਰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਿੱਛਲੀ ਲੜੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਨੇਮੀ ਕਪਤਾਨ ਕੋਹਲੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਖੇਡਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੇਨ ਵਿਲਿਅਮਸਨ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਬੱਲੇਬਾਜ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਰੋਸ ਟੇਲਰ, ਟਾਮ ਲੈਥਮ ਅਤੇ ਹੇਨਰੀ ਨਿਕੋਲਸ ਵੀ ਅਸ਼ਵਿਨ ਅਤੇ ਰਵਿੰਦਰ ਜਡੇਜਾ ਦੀ ਸਪਿਨ ਜੋੜੀ ਦਾ ਸਾਮਣਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋਣਗੇ।ਅਕਸ਼ਰ ਪਟੇਲ ਤੀਸਰੇ ਸਪਿਨਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਘਰੇਲੂ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਪਦਾਰਪ੍ਰਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 27 ਵਿਕੇਟ ਲਈ ਸਨ।

ਨਿਊਜੀਲੈਂਡ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਟਿਮ ਸਾਉਦੀ ਅਤੇ ਨੀਲ ਵੈਗਨਰ ਨਵੀਂ ਗੇਂਦ ਦਾ ਜਿੰਮਾ ਸੰਭਾਲਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਪਿਨ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਖੱਬਾ ਹੱਥ ਦੇ ਸਪਿਨਰ ਅਯਾਜ ਪਟੇਲ ਅਤੇ ਮਿਸ਼ੇਲ ਸੇਂਟਨਰ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਆਫ ਸਪਿਨਰ ਵਿਲਿਅਮ ਸੋਮਰਵਿਲੇ ਨੂੰ ਅੰਤਮ ਏਕਾਦਸ਼ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਟੀਮ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ :

ਭਾਰਤ : ਅਜਿੰਕਿਅ ਰਹਾਣੇ (ਕਪਤਾਨ), ਮਇੰਕ ਅਗਰਵਾਲ, ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ, ਚੇਤੇਸ਼ਵਰ ਪੁਜਾਰਾ, ਸ਼ਰੇਇਸ ਅੱਯਰ, ਸੂਰਿਆ ਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ , ਰਿੱਧਿਮਾਨ ਸਾਹਿਆ (ਵਿਕੇਟਕੀਪਰ), ਰਵਿੰਦਰ ਜਡੇਜਾ, ਰਵਿਚੰਦਰਨ ਅਸ਼ਵਿਨ, ਅਕਸ਼ਰ ਪਟੇਲ , ਉਮੇਸ਼ ਯਾਦਵ , ਇਸ਼ਾਂਤ ਸ਼ਰਮਾ , ਮੁਹੰਮਦ ਸਿਰਾਜ, ਜੈਯੰਤ ਯਾਦਵ ,ਸ਼੍ਰੀਕਰ ਭਰਤ, ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ

ਨਿਊਜੀਲੈਂਡ : ਕੇਨ ਵਿਲੀਅਮਸਨ (ਕਪਤਾਨ) , ਟਾਮ ਲੈਥਮ , ਰੋਸ ਟੇਲਰ , ਹੇਨਰੀ ਨਿਕੋਲਸ , ਟਾਮ ਬਲੰਡੇਲ (ਵਿਕੇਟਕੀਪਰ), ਵਿਲ ਯੰਗ, ਗਲੇਨ ਫਿਲਿਪਸ, ਡੇਰਿਲ ਮਿਸ਼ੇਲ , ਟਿਮ ਸਾਉਦੀ, ਨੀਲ ਵੈਗਨਰ, ਕਾਇਲ ਜੈਮੀਸਨ, ਵਿਲਿਅਮ ਸੋਮਰਵਿਲੇ, ਅਯਾਜ ਪਟੇਲ , ਮਿਸ਼ੇਲ ਸੇਂਟਨਰ, ਰਚਿਨ ਰਵਿੰਦਰ

ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ:ਹਾਕੀ ਜੂਨੀਅਰ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 'ਚ 16 ਟੀਮਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਦਾ ਖਿਤਾਬ, ਜਾਣੋ ਕੌਣ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦਾਅਵੇਦਾਰ