ਪੱਲੇਕੇਲੇ: ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ 11 ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਾਫ਼ੀ ਔਖੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਕਈ ਖਿਡਾਰੀ ਵਿਕਲਪ ਵਜੋਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਇਲੈਵਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਪਤਾਨ ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਸਵੇਰੇ ਮੀਂਹ ਅਤੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਾਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਪਲੇਇੰਗ ਇਲੈਵਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਗੇ। (Announcement of the playing eleven before the toss)

ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ 'ਚ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਆਲਰਾਊਂਡਰਾਂ ਦੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਦੁਚਿੱਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੋਟੀ ਦੇ 4 ਬੱਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੌਣ ਕਿੱਥੇ ਖੇਡੇਗਾ। ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ 'ਚ ਬੁਮਰਾਹ ਦੇ ਸਾਥੀ ਵਜੋਂ ਸਿਰਾਜ ਜਾਂ ਸ਼ਮੀ ਨੂੰ ਚੁਣਨ 'ਤੇ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ਾਰਦੁਲ ਠਾਕੁਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਅਜ਼ਮਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਲਾਈਨਅੱਪ ਨੂੰ ਲੰਬਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ਾਰਦੁਲ ਠਾਕੁਰ ਨੂੰ ਪਲੇਇੰਗ ਇਲੈਵਨ 'ਚ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕ੍ਰਮ: ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ 'ਚ ਕਪਤਾਨ ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਲਗਭਗ ਤੈਅ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੇਅਸ ਅਈਅਰ ਚੌਥੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਖੇਡਣਗੇ। ਵਿਕਟਕੀਪਰ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਈਸ਼ਾਨ ਕਿਸ਼ਨ ਪੰਜਵੇਂ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਹਰਫਨਮੌਲਾ ਖਿਡਾਰੀ ਹਾਰਦਿਕ ਪੰਡਯਾ ਅਤੇ ਰਵਿੰਦਰ ਜਡੇਜਾ ਛੇ ਅਤੇ ਸੱਤਵੇਂ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਰਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਚੋਟੀ ਦੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਈਸ਼ਾਨ ਕਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹਾਰਦਿਕ ਪੰਡਯਾ ਦਾ ਕ੍ਰਮ ਵੀ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸ਼ਾਰਦੁਲ ਠਾਕੁਰ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਤੀਜੇ ਆਲਰਾਊਂਡਰ ਅਤੇ ਅੱਠਵੇਂ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਹੋਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਮੀ ਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਵਿੰਗ ਲਈ ਪਲੇਇੰਗ ਇਲੈਵਨ 'ਚ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਅੱਠਵੇਂ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪੱਕੀ: ਟੀਮ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕੁਲਦੀਪ ਯਾਦਵ, ਮੁਹੰਮਦ ਸਿਰਾਜ ਅਤੇ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਬੁਮਰਾਹ ਨੂੰ ਪਲੇਇੰਗ ਇਲੈਵਨ ਵਿੱਚ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੇਗਾ। ਸ਼ਾਰਦੁਲ, ਸ਼ਮੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ 'ਚੋਂ ਇਕ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 4 ਗੇਂਦਬਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ 2 ਆਲਰਾਊਂਡਰਾਂ ਨਾਲ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਉਤਰਨਾ ਤੈਅ ਹੈ। ਹਾਰਦਿਕ ਪੰਡਯਾ ਅਤੇ ਰਵਿੰਦਰ ਜਡੇਜਾ ਪੰਜਵੇਂ ਅਤੇ ਛੇਵੇਂ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਵਜੋਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਓਵਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸਪਿਨ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਚਮਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰਵਿੰਦਰ ਜਡੇਜਾ ਆਪਣਾ ਕੋਟਾ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ 10 ਓਵਰਾਂ ਦਾ ਕੋਟਾ ਹਾਰਦਿਕ ਪੰਡਯਾ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕੋਹਲੀ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਹੈਰਿਸ ਰਾਊਫ ਵਿਚਾਲੇ ਅਭਿਆਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਭਾਵਿਤ ਟੀਮ: 1 ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ (ਕਪਤਾਨ), 2 ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ, 3 ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ, 4 ਸ਼੍ਰੇਅਸ ਅਈਅਰ, 5 ਈਸ਼ਾਨ ਕਿਸ਼ਨ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), 6 ਹਾਰਦਿਕ ਪੰਡਯਾ, 7 ਰਵਿੰਦਰ ਜਡੇਜਾ, 8 ਸ਼ਾਰਦੁਲ ਠਾਕੁਰ/ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਮੀ, 9, ਕੁਲਦੀਪ ਯਾਦਵ। ਮੁਹੰਮਦ ਸਿਰਾਜ, 11 ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਬੁਮਰਾਹ

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੀਮ : 1 ਫਖਰ ਜ਼ਮਾਨ, 2 ਇਮਾਮ-ਉਲ-ਹੱਕ, 3 ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ (ਕਪਤਾਨ), 4 ਮੁਹੰਮਦ ਰਿਜ਼ਵਾਨ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), 5 ਆਗਾ ਸਲਮਾਨ, 6 ਇਫਤਿਖਾਰ ਅਹਿਮਦ, 7 ਸ਼ਾਦਾਬ ਖਾਨ, 8 ਮੁਹੰਮਦ ਨਵਾਜ਼, 9 ਸ਼ਾਹੀਨ ਸ਼ਾਹ ਅਫਰੀਦੀ, 10। ਨਸੀਮ ਸ਼ਾਹ, 11 ਹਰੀਸ ਰਾਊਫ