ਦੁਬਈ: ਆਈ.ਸੀ.ਸੀ. (ICC) ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ (T20 World Cup) ਵਿੱਚ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੁਬਈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੇਡੀਅਮ (International Stadium) ਵਿੱਚ ਖੇਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੁਪਰ 12 ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ (New Zealand) ਨੇ ਸਕਾਟਲੈਂਡ (Scotland) ਨੂੰ 16 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਟਾਸ ਹਾਰ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ (New Zealand) ਨੂੰ 173 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਵਾਬ 'ਚ ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨ ਉਤਰੀ ਸਕਾਟਲੈਂਡ (Scotland) ਦੀ ਟੀਮ 20 ਓਵਰਾਂ 'ਚ 5 ਵਿਕਟਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ 'ਤੇ 156 ਦੌੜਾਂ ਹੀ ਬਣਾ ਸਕੀ। ਟੀਮ ਲਈ ਮਾਈਕਲ ਲੀਸਕ (42) ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ (New Zealand) ਲਈ ਟ੍ਰੇਂਟ ਬੋਲਟ ਅਤੇ ਈਸ਼ ਸੋਢੀ ਨੇ ਦੋ-ਦੋ ਸਫਲਤਾਵਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਟਿਮ ਸਾਊਥੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਕਟ ਮਿਲੀ।

ਟੀਚੇ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨ ਉਤਰੀ ਸਕਾਟਲੈਂਡ (Scotland) ਨੇ ਚੰਗੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਪਾਵਰਪਲੇ 'ਚ ਇਕ ਵਿਕਟ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ 'ਤੇ 48 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ | ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਾਇਲ ਕੋਏਟਜ਼ਰ 11 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਚੌਕਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ 17 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਆਊਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰਜ ਮੁੰਸੀ (22) ਅਤੇ ਮੈਥਿਊ ਕਰਾਸ (27) ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਪੈਵੇਲੀਅਨ ਪਰਤ ਗਏ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ (New Zealand) ਦੇ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸਕਾਟਲੈਂਡ (Scotland) ਦੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਕਹਿਰ ਢਾਹਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਿਕਟ ਆਊਟ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ। ਟੀਮ ਦਾ ਸਕੋਰ 15 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 100 ਦੇ ਪਾਰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੈਲਮ ਮੈਕਲਿਓਡ (12) ਨੇ ਸਕੋਰ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਵਿਕਟ ਦਿਵਾਈ।

ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆਏ ਰਿਚੀ ਬੇਰਿੰਗਟਨ ਨੇ ਕੁਝ ਛੋਟੀਆਂ ਗੇਮਾਂ 'ਚ ਤੇਜ਼ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਗੋਲ ਕੀਤੇ। ਉਹ 17 ਗੇਂਦਾਂ 'ਚ ਇਕ ਚੌਕੇ ਅਤੇ ਇਕ ਛੱਕੇ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ 20 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਆਊਟ ਹੋ ਗਏ। ਟੀਮ ਅਜੇ ਵੀ ਜਿੱਤ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ 18 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਵਿਕਟਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ 'ਤੇ 134 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਸਕ ਨੇ 20 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਚੌਕਿਆਂ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਛੱਕਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਨਾਬਾਦ 42 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਸ ਗ੍ਰੀਵਜ਼ (8) ਨੇ ਅਜੇਤੂ ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਦੀ ਟੀਮ ਪੰਜ ਵਿਕਟਾਂ 'ਤੇ 156 ਦੌੜਾਂ ਹੀ ਬਣਾ ਸਕੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਲਈ ਉਤਰੀ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ (New Zealand) ਦੀ ਟੀਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸੰਤੋਸ਼ਜਨਕ ਰਹੀ। ਟੀਮ ਨੇ ਪਾਵਰਪਲੇ 'ਚ ਹੀ ਦੋ ਅਹਿਮ ਵਿਕਟਾਂ ਗੁਆ ਕੇ 52 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਡੇਰਿਲ ਮਿਸ਼ੇਲ (13) ਅਤੇ ਕੇਨ ਵਿਲੀਅਮਸਨ (0) ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਪੈਵੇਲੀਅਨ ਪਰਤ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਏ ਡੇਵੋਨ ਕੌਨਵੇ (1) ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਸਸਤੇ 'ਚ ਆਊਟ ਹੋ ਗਏ।

ਪੰਜਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਆਏ ਫਿਲਿਪਸ ਨੇ ਗੁਪਟਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲੰਬੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਟੀਮ ਦੇ ਸਕੋਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਗੁਪਟਿਲ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅਰਧ ਸੈਂਕੜਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ 15 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 100 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਪਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਲਿਪਸ ਤੇਜ਼ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 19ਵੇਂ ਓਵਰ 'ਚ ਚੌਕੇ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ 37 ਗੇਂਦਾਂ 'ਚ 33 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਆਊਟ ਹੋ ਗਏ।

ਇਸ ਓਵਰ ਵਿੱਚ ਗੁਪਟਿਲ ਵੀ 57 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ ਛੇ ਚੌਕਿਆਂ ਅਤੇ ਸੱਤ ਛੱਕਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ 93 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਸੈਂਕੜਾ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਖੁੰਝ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਮਸ ਨੀਸ਼ਮ (10) ਅਤੇ ਮਿਸ਼ੇਲ ਸੈਂਟਨਰ (2) ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦਾ ਸਕੋਰ 172 ਦੌੜਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਲਈ ਸਫਯਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਅਤੇ ਬ੍ਰੈਡਲੀ ਵ੍ਹੀਲ ਨੇ ਦੋ-ਦੋ ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਰਕ ਵਾਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਕਟ ਮਿਲੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ: ਇੰਗਲੈਂਡ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਮੈਚ