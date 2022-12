ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸਾਲ 2022 ਅੱਜ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵਾਂ ਸਾਲ 2023 ਕੱਲ੍ਹ ਐਤਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਵਾਂ ਸਾਲ 2023 ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕਈ ਬਦਲਾਅ (MANY RULES CHANGE FROM 1ST JANUARY) ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਈ ਬਦਲਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜੋ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਿਹਤ (2023 LPG PRICE CREDIT CARD GST BANK ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨਗੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਦਲਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਲਾਕਰ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ LPG ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਕੀਮਤ (LPG ਕੀਮਤ) ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਐਲਪੀਜੀ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ: ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਗੈਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਐਲਪੀਜੀ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੈਅ (lpg price) ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧ 'ਚ ਨਵੇਂ ਸਾਲ 2023 'ਚ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਵੇਂ ਸਾਲ 2023 'ਤੇ ਰਾਹਤ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਵਾਂ ਸਾਲ 2023, ਇਹ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ

ਨਵੀਂ ਗੱਡੀ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਜੇਬ ਢਿੱਲੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ : ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਸਾਲ 2023 'ਤੇ ਨਵਾਂ ਵਾਹਨ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਢਿੱਲੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਦਰਅਸਲ, ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੀ ਮਾਰੂਤੀ ਸੁਜ਼ੂਕੀ, ਐਮਜੀ ਮੋਟਰਸ, ਹੁੰਡਈ, ਰੇਨੋ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਔਡੀ ਅਤੇ ਮਰਸੀਡੀਜ਼ ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨਾਂ (GST Invocing ) ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਟਾਟਾ ਵੱਲੋਂ 2 ਜਨਵਰੀ 2023 ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਵਪਾਰਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

HDFC ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦੇ ਨਿਯਮ ਬਦਲਣਗੇ: ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਬੈਂਕ HDFC ਵੀ ਨਵੇਂ ਸਾਲ 2023 ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਨਿਯਮਾਂ (HDFC Credit Card ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬੈਂਕ ਦੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪੇਮੈਂਟ 'ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਰਿਵਾਰਡ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੇ ਨਿਯਮ ਬਦਲਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ 31 ਦਸੰਬਰ 2022 ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਇਨਾਮ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਦੀ ਜੀਐਸਟੀ ਇਨਵੌਇਸਿੰਗ ਸੀਮਾ: ਜੀਐਸਟੀ ਈ-ਇਨਵੌਇਸਿੰਗ ਜਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਬਿੱਲ ਦੇ ਨਿਯਮ 1 ਜਨਵਰੀ, 2023 ਤੋਂ ਬਦਲਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਈ-ਚਾਲਾਨ ਲਈ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੀਮਾ ਘਟਾ ਕੇ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਯਮ 2023 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਿਯਮ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਬਿੱਲ ਜਨਰੇਟ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ (It is necessary to generate electronic bill) ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਾਲਾਨਾ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।

ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਮਨਮਾਨੀ 'ਤੇ ਲੱਗੇਗੀ ਲਗਾਮ: ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਨਵੇਂ ਸਾਲ 2023 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਬੈਂਕ ਲਾਕਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਜਨਵਰੀ 2023 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਬੈਂਕਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਮ ਲੱਗੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਲਾਕਰ 'ਚ ਰੱਖੇ ਕਿਸੇ ਗਾਹਕ ਦੇ (MANY RULES CHANGE FROM 1ST JANUARY) ਸਾਮਾਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬੈਂਕ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਇਕ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਐਸਐਮਐਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਧਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲਾਕਰ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

IMEI ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰੀ: 1 ਜਨਵਰੀ, 2023 ਤੋਂ, ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਫੋਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਆਯਾਤ-ਨਿਰਯਾਤ ਫਰਮਾਂ ਲਈ ਵੀ ਆਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਹਰ ਫੋਨ ਦੇ IMEI ਨੰਬਰ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਆਈਐਮਈਆਈ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਹ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਫੋਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ।