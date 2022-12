weekly horoscope 11 to 17 December acharya khurrana weekly rashifal remedies in hindi

ਤੁਹਾਡਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹਫ਼ਤਾ ਕਿਵੇਂ ਰਹੇਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੱਸੇਗਾ। ਗ੍ਰਹਿਆਂ ਦੀ ਗਤੀ ਬਦਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਇਹ ਹਫ਼ਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਲਾਭਕਾਰੀ। ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਕੁੰਡਲੀ ਵਿੱਚ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਆਚਾਰੀਆ ਪੀ ਖੁਰਾਣਾ ਦੁਆਰਾ ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਰਾਸ਼ੀਫਲ ਦੇ ਉਪਚਾਰ ਦੱਸੇ ਗਏ ਹਨ। ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹਫਤਾ ਕਿਵੇਂ ਰਹੇਗਾ। ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਕੁੰਡਲੀ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਦੇ ਉਪਾਅ ਇਸ ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਕੁੰਡਲੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ, ਲੱਕੀ ਡੇ-ਕਲਰ-ਉਪਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣੇ ਜਾਣਗੇ। Lucky Day-Colour-Remedies. Weekly rashifal. Weekly horoscope 11 to 17 December acharya khurrana weekly rashifal remedies in punjabi . Saptahik rashifal 11 to 17 december .

Tip 1. ਨਿੰਬੂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਾਸਤੂ ਉਪਾਅ

ਨਿੰਬੂ ਦੇ ਦਰੱਖਤ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ਼ੁੱਧ ਅਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਊਰਜਾ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਿੰਬੂ ਦਾ ਰੁੱਖ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਊਰਜਾ ਘਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਨਿੰਬੂ ਦਾ ਦਰੱਖਤ ਘਰ ਦੇ ਵਾਸਤੂ ਨੁਕਸ ਵੀ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਘਰ 'ਚ ਨਿੰਬੂ ਦਾ ਦਰੱਖਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਹਰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਚਾਰੇ ਕੋਨਿਆਂ 'ਚ ਨਿੰਬੂ ਘੁੰਮਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਸੁੰਨਸਾਨ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਚਾਰ ਟੁਕੜੇ ਕਰ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ 'ਚ ਸੁੱਟ ਦਿਓ, ਇਸ ਨਾਲ ਨਕਾਰਾਤਮਕਤਾ ਦੂਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਘਰ.

Tip 2. MAGIC NUMBER

Acharya P khurana weekly horoscope ਹੁਣ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ - ਮੈਜਿਕ ਨੰਬਰ- 226688। ਸਫ਼ੈਦ ਕਾਗਜ਼ 'ਤੇ ਲਾਲ ਪੈੱਨ ਨਾਲ ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਲਿਖੋ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਨੇੜੇ ਰੱਖੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋਵੇਗਾ।