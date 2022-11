ਬਾੜਮੇਰ: ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਬੇਕਾਬੂ ਬੋਲੈਰੋ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ (Mother and father died due to Bolero) ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਜਦਕਿ 4 ਸਾਲ ਦਾ ਭਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਮੌਤ ਵਿਚਕਾਰ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ 7 ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਰੋ-ਰੋ ਕੇ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਭੈਣਾਂ-ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ (A campaign was launched on social media for help) ਗਈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ 1 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾ (Deposit more than 1 crore rupees in the account) ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਹੀ ਜੰਗਲਾਤ ਮੰਤਰੀ ਹੇਮਾਰਾਮ ਵੀ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਦਾ ਹਾਲ-ਚਾਲ ਪੁੱਛਣ ਜੋਧਪੁਰ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਸਬੰਧੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।

ਮਾਪੇ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਧੀਆਂ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਬਣਿਆ ਸਹਾਰਾ,ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਕਰੋੜ

ਡੀਸੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਭਰੋਸਾ: ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਸਿੰਧੜੀ ਵਿੱਚ 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਬੇਕਾਬੂ ਬੋਲੈਰੋ ਨੇ ਸੜਕ 'ਤੇ ਜਾ(Mother and father died due to Bolero) ਰਹੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖੇਤਾਰਾਮ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਜਦਕਿ 4 ਸਾਲਾ ਪੁੱਤਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਬਾੜਮੇਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੁਲੈਕਟਰ ਲੋਕਬੰਧੂ (District Collector of Barmer) ਨੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲਾਸਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸੰਭਵ ਮਦਦ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੰਗਲਾਤ ਮੰਤਰੀ ਹੇਮਾਰਾਮ ਚੌਧਰੀ ਵੀ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਦਾ ਹਾਲ-ਚਾਲ ਪੁੱਛਣ ਜੋਧਪੁਰ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਸਬੰਧੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।

ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਮਿਲੇਗਾ ਲਾਭ: ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੁਲੈਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦਿਲ ਨੂੰ ਛੂਹ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਭਾਮਾਸ਼ਾਹ, ਬਾੜਮੇਰ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਤੋਂ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਲੋਕ (Raised more than one crore through crowdfunding) ਫੰਡਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਭੀੜ ਫੰਡਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਰਕਮ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਬੈਂਕਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਐਫਡੀਜ਼ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਮੌਤ: ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੈ। ਦੀਆਂ 7 ਧੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸੰਨਾਟਾ ਛਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਤੋਂ ਲੋਕ ਮਦਦ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਰਲ ਕੇ ਧੀਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਜੋ ਪੈਸਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਬੈਠ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਐਫ.ਡੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਾਧਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਚਾਰ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ 4 ਸਾਲਾ ਜਸਰਾਜ ਅਤੇ ਬਦਰਾਰਾਮ ਦਾ ਜੋਧਪੁਰ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰੀ ਹੇਮਾਰਾਮ ਚੌਧਰੀ ਜੋਧਪੁਰ ਦੇ ਮਥੁਰਾਦਾਸ ਮਾਥੁਰ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਮਾਸੂਮ ਜਸਰਾਜ ਅਤੇ ਬਦਰਾਰਾਮ ਦੀ ਸਿਹਤ ਬਾਰੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ।

