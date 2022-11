ਸਵਾਈ ਮਾਧੋਪੁਰ: ਸਵਾਈਮਾਧੋਪੁਰ ਸੀਆਈ ਫੂਲ ਮੁਹੰਮਦ ਕਤਲ ਕੇਸ (CI Phool Mohd murder case) ਵਿੱਚ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ 30 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ (life imprisonment to 30 convicts)ਸੁਣਾਈ ਗਈ। ਸਾਰਿਆਂ ਉੱਤੇ ਵਿੱਤੀ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਤਕਾਲੀ ਡਿਪਟੀ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ 17 ਮਾਰਚ 2011 ਦੀ ਹੈ। 11 ਸਾਲ 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਲੰਬੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਹੈ।

ਸੀਆਈ ਫੂਲ ਮੁਹੰਮਦ ਕਤਲ ਕੇਸ, ਕੇਸ ਵਿੱਚ 30 ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਉਮਰਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਫੂਲ ਮੁਹੰਮਦ ਕਤਲ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ 89 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਮੰਨਿਆ (CBI considered 89 people as accused) ਸੀ। 16 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 49 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 5 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ (5 accused have already died) ਹੈ। ਦੋ ਬਾਲ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 16 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਣਾਏ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 89 ਵਿੱਚੋਂ 30 ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਨਟਾਊਨ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੁਮੇਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ 11 ਸਾਲ 8 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਲੰਬੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਜੀਪ ਸਮੇਤ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਗਏ 30 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।

ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਉੱਤੇ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਜੁਰਮਾਨਾ : ਸੁਰਵਾਲ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਾਰੇ 30 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਭਾਰੀ ਵਿੱਤੀ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਤਤਕਾਲੀ ਡੀਐਸਪੀ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ 'ਤੇ 1 ਲੱਖ 67 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਕ ਹੋਰ ਦੋਸ਼ੀ ਬਨਵਾਰੀ 'ਤੇ 1 ਲੱਖ 87 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ 'ਤੇ 1 ਲੱਖ 65 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਵਿੱਚੋਂ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਰੀਬ 16 ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 10-10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਐਸਸੀ-ਐਸਟੀ ਕੋਰਟ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਪੱਲਵੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਇਹ ਸੀ ਸੂਰਵਾਲ ਕਾਂਡ: 26 ਫਰਵਰੀ 2011 ਨੂੰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਕੁਝ ਅਪਰਾਧੀ ਅਨਸਰਾਂ ਨੇ ਸਵਾਈ ਮਾਧੋਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸੂਰਵਾਲ ਵਿੱਚ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਚੂੜੀਆਂ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਾਖਾ ਦੇਵੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਪਿੰਡ ਸੁਰਵਾਲ ਅਤੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਕਾਫੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 14 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੁਲੈਕਟਰ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ (Dharna in front of District Collector office) ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜੇਸ਼ ਮੀਨਾ ਵਾਸੀ ਬਡੋਲਾਂ ਅਤੇ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਮੀਨਾ ਵਾਸੀ ਖੰਡਰ ਖੇਤਰ ਨੇ ਦਾਖਾ ਦੇਵੀ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕੀਤਾ।

ਫੂਲ ਮੁਹੰਮਦ ਨੂੰ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸਾੜਿਆ ਗਿਆ: ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਦੌਰਾਨ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਪੁਲਸ ਫੋਰਸ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਪਥਰਾਅ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ 'ਚ ਮਾਨ ਟਾਊਨ ਥਾਣੇ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਤਤਕਾਲੀ ਸੀਆਈ ਫੂਲ ਮੁਹੰਮਦ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਪੱਥਰਬਾਜ਼ੀ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਖਮੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਕਾਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਫੂਲ ਮੁਹੰਮਦ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪਥਰਾਅ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫੂਲ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਪੁਲਸ ਜੀਪ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਫੂਲ ਮੁਹੰਮਦ ਕਾਰ 'ਚ ਹੀ (Phool Mohammad was burnt alive in the car) ਜ਼ਿੰਦਾ ਸੜ ਗਿਆ।

ਡੀਐਸਪੀ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਰਾਧੇਸ਼ਿਆਮ ਪੁੱਤਰ ਬ੍ਰਜਮੋਹਨ ਮਾਲੀ, ਪਰਮਾਨੰਦ ਪੁੱਤਰ ਰਾਮਨਿਵਾਸ, ਬਬਲੂ ਪੁੱਤਰ ਰਾਮਨਾਰਾਇਣ, ਪ੍ਰਿਥਵੀਰਾਜ, ਰਾਮਚਰਨ, ਚਿਰੰਜੀਲਾਲ, ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ, ਹਰਜੀ, ਰਮੇਸ਼ ਮੀਨਾ ਪੁੱਤਰ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ, ਕਾਲੂ ਪੁੱਤਰ ਕੋਰੀਆ, ਬਜਰੰਗ ਖਟੀਕ, ਮੁਰਾਰੀ ਮੀਨਾ, ਚਤੁਰਭੁਜ ਮੀਨਾ/ਬਨਵਾੜੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜਗਨਨਾਥ, ਰਾਮਕਰਨ ਪੁੱਤਰ ਹਜ਼ਾਰੀ, ਹੰਸਰਾਜ ਉਰਫ ਹੰਸਾ ਪੁੱਤਰ ਰਾਮਕੁਮਾਰ, ਸ਼ੰਕਰ ਮਾਲੀ ਪੁੱਤਰ ਕਨ੍ਹਈਆ, ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਮੀਨਾ, ਧਰਮਿੰਦਰ ਮੀਨਾ ਪੁੱਤਰ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਮੀਨਾ, ਯੋਗੇਂਦਰ ਨਾਥ, ਬ੍ਰਿਜੇਸ਼ ਹਨੂੰਮਾਨ ਪੁੱਤਰ ਕਨ੍ਹਈਆ, ਰਾਮਜੀਲਾਲ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ, ਰਾਮਭਰੋਸੀ ਮੀਨਾ, ਮੋਹਨ ਮਾਲੀ, ਮੁਕੇਸ਼ ਮਾਲੀ ਅਤੇ ਸ਼ਿਆਮਲਾਲ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।