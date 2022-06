ਬਿਹਾਰ/ਦਰਭੰਗਾ: ਸੈਨਾ ਵਿੱਚ ਬਹਾਲੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਅਗਨੀਪਥ (Agnipath scheme protest) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹੰਗਾਮਾ ਮਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਦਰਭੰਗਾ 'ਚ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਰੇਲ ਪਟੜੀ 'ਤੇ ਜਾਮ ਲਗਾ ਕੇ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਪਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ-ਨੌਜਵਾਨ ਬੰਦ ਦੇ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਬੰਦ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਦਰਭੰਗਾ ਵਿੱਚ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਗੁਮਟੀ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਬੱਸ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ। ਬੱਸ ਸੈਂਕੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਸ 'ਚ ਬੈਠੇ ਬੱਚੇ ਡਰ ਨਾਲ ਕੰਬਣ ਲੱਗੇ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਘਬਰਾ ਗਏ ਅਤੇ ਅੰਕਲ ਨੇ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਰੋਕੀ ਅਤੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਪਰ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ।









ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਦਖਲ ਕਾਰਨ ਬੱਸ ਨੂੰ ਛੁਡਵਾਇਆ ਗਿਆ: ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਭੁੱਖੇ-ਪਿਆਸੇ ਬੱਚੇ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਗਏ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਬੱਸ ਨੂੰ ਛੁਡਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਦਰਭੰਗਾ 'ਚ ਬੰਦ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਸੰਪਰਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਸੁਪਰ ਫਾਸਟ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਟਰੇਨ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਰੁਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਖਰਕਾਰ ਇਸ ਟਰੇਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦਰਭੰਗਾ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਦਿਨ ਭਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਟਰੇਨਾਂ 'ਚ ਵਿਘਨ ਪਿਆ। ਰੋਡ 'ਤੇ ਵੀ ਬੰਦ ਪੱਖੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਦਿਨ ਭਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਮ ਜਨਜੀਵਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ।













ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੰਗਾਮਾ: ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧ (Protest against Against Agnipath Scheme In Bihar) 'ਚ ਅੱਜ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਵੀ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਬਕਸਰ, ਲਖੀਸਰਾਏ, ਸਮਸਤੀਪੁਰ, ਹਾਜੀਪੁਰ, ਬੇਤੀਆ, ਖਗੜੀਆ ਅਤੇ ਆਰਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਜ਼ਿਲਿਆਂ 'ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਕਸਰ ਡੁਮਰਾਓਂ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਅਪ ਅਤੇ ਡਾਊਨ ਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦਿੱਲੀ-ਕੋਲਕਾਤਾ ਰੇਲ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਜਾਮ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਕਈ ਟਰੇਨਾਂ ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਫਸੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲਖੀਸਰਾਏ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਵਿਕਰਮਸ਼ਿਲਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੀਆਂ 10 ਬੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਸਮਸਤੀਪੁਰ 'ਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜੰਮੂ ਤਵੀ-ਗੁਹਾਟੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਟਰੇਨ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ।













ਫੌਜ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਤੋਂ ਟੀਓਟੀ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ: ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨੇਤਾਵਾਂ ਜਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। 4 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। 4 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਚਾਰ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਵੇਂ 25 ਫੀਸਦੀ ਅਗਨੀਵੀਰ ਪੱਕੇ ਕੇਡਰ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋ ਜਾਣ। ਬਾਕੀ 75% ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਹੈ? ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਝ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਫੌਜ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਟੀ.ਓ.ਟੀ. ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ।













ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤੀ ਭਰਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ: ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੇ ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਬੁੱਧਵਾਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਵੀ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 14 ਜੂਨ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੌਜ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ - ਆਰਮੀ, ਨੇਵੀ ਅਤੇ ਏਅਰ ਫੋਰਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅਗਨੀਪਥ ਭਰਤੀ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 4 ਸਾਲ ਤੱਕ ਰੱਖਿਆ ਬਲ 'ਚ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਦਮ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ।











ਮਰਦ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ: ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਗਨੀਪਥ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੁਰਸ਼ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ (ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ) ਨੂੰ ਅਗਨੀਵੀਰ ਬਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 17.5 ਸਾਲ ਤੋਂ 21 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਯੋਗ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਫੌਜ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਮਾਪਦੰਡ ਜਾਇਜ਼ ਹੋਣਗੇ। 10ਵੀਂ ਅਤੇ 12ਵੀਂ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ (ਫੌਜੀ ਬਲਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ) ਅਗਨੀਵੀਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਹਰ ਸਾਲ ਕਰੀਬ 45 ਹਜ਼ਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।















ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲੇਗੀ ਤਨਖਾਹ : ਅਗਨੀਪਥ ਸਕੀਮ ਜੋ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਹਾਲੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 21 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਦੂਜੇ ਸਾਲ ਤਨਖਾਹ ਵਧਾ ਕੇ 23 ਹਜ਼ਾਰ 100 ਰੁਪਏ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਮਹੀਨੇ 25 ਹਜ਼ਾਰ 580 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਚੌਥੇ ਸਾਲ 28 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹੰਗਾਮਾ ਮਚ ਗਿਆ ਹੈ।

