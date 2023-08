ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇੱਕ ਫਰਜ਼ੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਬਾਰੇ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਜਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਫਿਸ਼ਿੰਗ ਹਮਲੇ (ਔਨਲਾਈਨ ਧੋਖਾਧੜੀ) ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਜਾਅਲੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ (SC On Fake Website) : ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਰਿਸੋਰਸ ਲੋਕੇਟਰਜ਼ (ਯੂਆਰਐਲ) (SC On Fake Website update) ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਜਾਅਲੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਅਤੇ ਹੋਸਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕ੍ਰਮਵਾਰ http://cbins/scigv.com ਅਤੇ https://cbins.scigv.com/offence। ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ URL -https://cbins.scigv.com/offence 'offence of money-laundering' ਰਾਹੀਂ ਹਮਲਾਵਰ ਨਿੱਜੀ ਵੇਰਵੇ ਅਤੇ ਗੁਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ।

ਗੁਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ: ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਨਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉਪਰੋਕਤ urls 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਗੁਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਰਜਿਸਟਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਿੰਕ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਜਾਂ ਸਾਂਝਾ ਨਾ ਕਰਨ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਕਿ ਰਜਿਸਟਰੀ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਦੇ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ, ਵਿੱਤੀ ਵੇਰਵਿਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਗੁਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗੇਗੀ। ਜਾਣਕਾਰੀ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕਰੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਡੋਮੇਨ ਨਾਮ www.sci.gov.in ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਿੰਕ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ URL ਨੂੰ ਦੇਖੋ।

ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ : ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਪਰੋਕਤ URL ਰਾਹੀਂ ਫਿਸ਼ਿੰਗ ਹਮਲੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਔਨਲਾਈਨ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਪਾਸਵਰਡ ਬਦਲੋ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਰਜਿਸਟਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਫਿਸ਼ਿੰਗ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।