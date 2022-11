ਗੋਦਾ (ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ): ਮਹਿਰਾਮਾ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਰਾਮ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਮੁਸਕਾਨ ਖਾਤੂਨ ਨਾਂ ਦੀ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ (Ram Kumar is in love with Muskan Khatun) ਹੋ ਗਿਆ। ਦੋਵਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ 1 ਸਾਲ ਤੱਕ ਚੱਲਿਆ, ਫਿਰ ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਇਕ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ ਪਰ ਹੁਣ ਰਾਮ ਅਤੇ ਮੁਸਕਾਨ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਖੁਲਾਸਾ (A new revelation in love) ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਰਾਮ ਅਤੇ ਮੁਸਕਾਨ ਖਾਤੂਨ ਦੀ ਪ੍ਰੇਮ ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਨਵਾਂ ਮੋੜ, ਦੋਸਤ ਨਿਕਲਿਆ ਧੋਖਾਬੇਜ਼

ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਖੁਲਾਸਾ: ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮੁਸਕਾਨ ਖਾਤੂਨ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਠਾਕੁਰ ਗੰਗਟੀ ਬਲਾਕ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣੇ ਹੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਆ ਗਿਆ।ਸਮੇਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਪਤੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਰਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਮੁਸਕਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਣ ਲਈ (Dost Ram to test his wife Muskan) ਕਿਹਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੇਣ ਸਮੇਂ ਰਾਮ ਅਤੇ ਮੁਸਕਾਨ ਖਾਤੂਨ ਵਿਚਕਾਰ ਪਿਆਰ ਖਿੜ ਗਿਆ। ਦੋਵਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਪਿਆਰ ਇੰਨਾ ਵਧ ਗਿਆ ਕਿ ਮੁਸਕਾਨ ਨੇ ਵਿਆਹ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਰਿਸ਼ਤੇ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਰਾਮ ਕੁਮਾਰ ਨਾਲ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੜਕੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ।

17 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਲੜਕੀ ਘਰੋਂ ਭੱਜੀ : ਮੁਸਕਾਨ ਖਾਤੂਨ ਅਤੇ ਰਾਮ ਦਾ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਸਬੰਧ (Muskan and Rams love affair for years) ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ 17 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਲੜਕੀ ਘਰੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਗੋਦਾ ਅਦਾਲਤ ਪਹੁੰਚੀ। ਉੱਥੇ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਵਕੀਲ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਪਰ ਲੜਕੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਮੁਸਕਾਨ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਲੜਕੀ ਦੀ ਕਮਰੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਪੁਲਸ ਨੇ ਸਥਿਤੀ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵੇਂ ਘਰੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਬਿਹਾਰ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਭਾਗਲਪੁਰ ਪੀਰਪੰਤੀ ਕਾਲੀ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਲਿਆ।

ਇਸਲਾਮ ਤਿਆਗ ਕੇ ਲੜਕੀ ਨੇ ਅਪਣਾਇਆ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ: ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੜਕੀ ਨੇ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪੀਰਪੇਂਟੀ ਦੇ ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਵਿਆਹ ਦੌਰਾਨ ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ, ਬਜਰੰਗ ਦਲ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ ਦੇ ਵਰਕਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਲੜਕੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੜਕੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਮਾਮਾ ਅਤੇ ਵਾਰਸ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ, ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 7 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ

ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵਿਆਹ : ਮੁਸਕਾਨ ਖਾਤੂਨ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੜਕੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ (Demanded protection from the police) ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਕਤ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ।