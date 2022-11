ਭਾਗਲਪੁਰ: ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਭਾਗਲਪੁਰ ਦਾ ਪੀਰਪੰਤੀ ਕਾਲੀ ਮੰਦਰ (Peerpanti Kali Temple of Bhagalpur Bihar) ਅਜਿਹੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਗਵਾਹ ਬਣਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜੋੜੇ ਨੇ ਧਰਮ ਦੀ ਕੰਧ ਤੋੜ ਕੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਬੱਝ ਗਏ। ਇਸ ਵਿਆਹ ਦੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਮੁਸਲਿਮ ਕੁੜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਬਦਲ ਕੇ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਅਪਣਾ ਕੇ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਲੜਕੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ (Married to a Hindu boy) ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਸਬੰਧ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਲੜਕੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੜਕੀ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ (girl sought protection from the police ) ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਹਿੰਦੂ ਲੜਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਵਿਆਹ ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਾਰ ਦਿਆਂਗੇ।

ਹਿੰਦੂ ਲੜਕੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਮਿਲੀ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ: ਦਰਅਸਲ ਗੋਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਮਹਿਰਾਮਾ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਰਾਮ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਮੁਸਕਾਨ ਖਾਤੂਨ ਨਾਂ ਦੀ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੋਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪਿਆਰ ਦਾ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ 1 ਸਾਲ ਤੱਕ ਚੱਲਿਆ, ਫਿਰ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੜਕੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿਆਹ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ 17 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਲੜਕੀ ਘਰੋਂ ਭੱਜ (girl ran away from home and went to Goda court) ਗਈ ਅਤੇ ਗੋਦਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਗਈ। ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਲਿਆ। ਉੱਥੇ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਵਕੀਲ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਪਰ ਲੜਕੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਮੁਸਕਾਨ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਲੜਕੀ ਦੀ ਕਮਰੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਪੁਲਸ ਨੇ ਸਥਿਤੀ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਪੁਲਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

MUSLIM GIRL MARRIAGE TO HINDU BOY IN BHAGALPUR

ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵਿਆਹ: ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਲੜਕੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਨਾਲ ਹੀ ਲੜਕੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ | ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ (Security was provided to the girl) ਅਤੇ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ।

MUSLIM GIRL MARRIAGE TO HINDU BOY IN BHAGALPUR

"ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਵਿਆਹ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਹੁਣ ਮੰਮੀ, ਪਾਪਾ, ਮਾਮਾ ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਡਰੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖ਼ਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ" - ਮੁਸਕਾਨ ਖਾਤੂਨ, ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਈ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ, ਟਿਹਰੀ ਵਿੱਚ ਉਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਵਿਆਹ

ਇਸਲਾਮ ਛੱਡ ਕੇ ਲੜਕੀ ਨੇ ਅਪਣਾਇਆ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ: ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੜਕੀ ਨੇ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪੀਰਪੇਂਟੀ ਦੇ ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਵਿਆਹ ਦੌਰਾਨ ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ, ਬਜਰੰਗ ਦਲ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ ਦੇ ਵਰਕਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਲੜਕੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੜਕੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਮਾਮਾ ਅਤੇ ਵਾਰਸ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ।