ਭੁਵਨਗਿਰੀ:ਚਿਦੁਗੁੱਲਾ ਸ਼ੇਖਰ ਗੌੜ ਦੀ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਇੱਕ ਲੱਤ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬਾਂਹ (leg and an arm were broken in the accident) ਟੁੱਟ ਗਈ। ਸਰੀਰਕ ਅੰਗ ਖੋਹਣ ਦਗੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਨੇ 5,364 ਮੀਟਰ ਦੀ ਉਚਾਈ 'ਤੇ ਐਵਰੈਸਟ ਬੇਸ ਕੈਂਪ, ਰੂਸ 'ਚ 5,642 ਮੀਟਰ ਦੀ ਉਚਾਈ 'ਤੇ ਸਥਿਤ ਮਾਊਂਟ ਐਲਬਰਸ ਅਤੇ ਅਫਰੀਕਾ 'ਚ 5,895 ਮੀਟਰ ਦੀ ਉਚਾਈ 'ਤੇ ਸਥਿਤ ਮਾਊਂਟ ਕਿਲੀਮੰਜਾਰੋ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਝੰਡਾ ਮਾਣ ਨਾਲ ਲਹਿਰਾਇਆ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਵਿੱਚ ਚੌਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਪਹਾੜ ਐਕੋਨਕਾਗੁਆ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਹੋਰ ਸਿਖਰਾਂ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਨਗੇ

ਹਾਦਸੇ 'ਚ ਗੁਆਏ ਸਰੀਰਕ ਅੰਗ,ਪਰ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਚੋਟੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਰ

ਇੱਕ ਮੋੜ ਵਾਲੀ ਮੈਰਾਥਨ: ਸ਼ੇਖਰ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਨਲਗੋਂਡਾ ਵਿੱਚ ਆਈਟੀਆਈ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ (ITI studies in Nalgonda) ਦੌਰਾਨ 2006 ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਕੰਧ ਤੋਂ ਫਿਸਲ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ 'ਤੇ ਡਿੱਗ ਗਿਆ। ਗੰਭੀਰ ਸੱਟਾਂ ਕਾਰਨ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਸੱਜੀ ਬਾਂਹ ਅਤੇ ਖੱਬੀ ਲੱਤ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸਨੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਚਲਾਈ। ਸ਼ੇਖਰ ਨੇ 2014 ਵਿੱਚ ਚੇਨਈ ਤੋਂ ਦਸਤਗਿਰੀ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਮੈਰਾਥਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਕਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ।

ਬਲੇਡ ਦੌੜਾਕ: ਉਸ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਆਰਗਨ ਬੈਂਕ (Indian Artificial Organ Bank) ਤੋਂ ਇੱਕ ਨਕਲੀ ਲੱਤ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬਲੇਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬਲੇਡ ਦੌੜਾਕ ਵਜੋਂ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਹਾਫ ਮੈਰਾਥਨ ਨੂੰ 3 ਘੰਟੇ 39 ਸਕਿੰਟਾਂ 'ਚ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਇਆ। ਹੁਣ ਤੱਕ 30 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਰਾਥਨ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਕੰਨਿਆਕੁਮਾਰੀ ਤੱਕ 4,100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਸਾਈਕਲ ਸਫ਼ਰ 48 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਕਲੀ ਲੱਤ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ੇਖਰ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀਰੇਂਜ ਬੁੱਕ ਆਫ ਵਰਲਡ ਰਿਕਾਰਡ 'ਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ

ਇਸ ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸੱਤ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀਆਂ ਚੋਟੀਆਂ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਿੰਨ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭੀੜ ਫੰਡਿੰਗ ਮਦਦ ਲਈ। ਹੁਣ 6,961 ਫੁੱਟ ਉੱਚੇ ਮਾਊਂਟ ਐਕੋਨਕਾਗੁਆ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪਹਾੜੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ’ਤੇ 14 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਆਵੇਗੀ। ਸ਼ੇਖਰ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਲਈ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਮਦੀਨਾਗੁਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਨਾਮ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ (Patient coordinator at the hospital) ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ