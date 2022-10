ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼/ਇੰਦੌਰ: ਇੰਦੌਰ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਖਜਰਾਨਾ ਗਣੇਸ਼ ਮੰਦਰ 'ਚ ਸਿਰਫ 69.50 ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਫੁੱਲ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੁਕਾਨ 30 ਸਾਲ ਲਈ ਪਟੇ 'ਤੇ ਦੇਣ ਲਈ ਬੋਲੀ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈਣ ਲਈ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ 1.72 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਬੋਲੀ ਲਗਾਈ। ਇਸ ਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੇ ਵਪਾਰਕ ਜਾਇਦਾਦ ਸੌਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੰਦਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਅਸਲ ਖੇਤਰਫਲ 69.50 ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਬੋਲੀਕਾਰ ਨੇ 2.47 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ।

ਸਿਰਫ਼ ਫੁੱਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਹੀ ਵੇਚੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ: ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਠੇਕੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਦੁਕਾਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਫੁੱਲ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੂਜਾ ਸਮੱਗਰੀ ਵੇਚਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਇੰਦੌਰ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ (ਆਈਡੀਏ) ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਆਊਟਲੈਟ ਨੂੰ ਲੀਜ਼ 'ਤੇ ਦੇਣ ਲਈ, ਮੰਦਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਆਧਾਰ ਕੀਮਤ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਦੁਕਾਨ ਦੀ ਬੋਲੀ ਜੋ ਬੇਸ ਰੇਟ ਤੋਂ ਛੇ ਗੁਣਾ ਸੀ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਖਜਰਾਨਾ ਮੰਦਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੰਦਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਫੁੱਲਾਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਅਤੇ ਪੂਜਾ ਸਮੱਗਰੀ ਵੇਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜ਼ੋਰਾਂ 'ਤੇ ਹੈ।(Shop of Khajrana temple complex) (Bid of Rs 1 crore 72 lakh) (Terms sell only flowers prasad) (Khajrana temple shop) (Bid Lease for 30years)

