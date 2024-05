ETV Bharat / state

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਲ ਇਸ ਦਿਨ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੋਟਰ, ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ - Sibin C will interact with people

By ETV Bharat Punjabi Team Published : May 16, 2024, 1:27 PM IST | Updated : May 16, 2024, 1:51 PM IST

ਸਿਬਿਨ ਸੀ 17 ਮਈ ਨੂੰ ਮੁੜ ਫੇਸਬੁੱਕ ਲਾਈਵ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕਰਨਗੇ ਰਾਬਤਾ ( PRESS NOTE )

