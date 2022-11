ਸਹਰਸਾ: ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਸਹਰਸਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਤੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟ ਕੇ ਕਤਲ (Husband strangled his wife to death in Saharsa )ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਤਲ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ।ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਨਾ ਮੋੜਨ ਦੇ ਡਰੋਂ ਪਤੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਔਰਤ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਘਟਨਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਜਲਾਈ ਓਪੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਪਿੰਡ ਪਤਬਿੰਧਾ ਦੀ ਹੈ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਔਰਤ ਦੀ ਪਛਾਣ ਜਲਾਈ ਓਪੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਪਤਬਿੰਧਾ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਲਕਸ਼ਮੀ ਦੇਵੀ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ।

ਪਤਨੀ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਲਿਆ ਕਰਜ਼ਾ, ਫਿਰ ਕਤਲ : ਘਟਨਾ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਸਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਪਤੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਔਰਤ ਤੋਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਲਈ ਪਤਨੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੜਕੀ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲੜਕੀ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਦੋ ਲੱਖ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ਾ ਮੋੜਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਝਗੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਇੰਨਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਕਿ ਪਤੀ ਮੁਲਾਇਮ ਯਾਦਵ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਲਕਸ਼ਮੀ ਦੇਵੀ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਜ਼ਮ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਫਰਾਰ (The accused escaped from the spot) ਹੋ ਗਿਆ।

ਦੋਵਾਂ ਨੇ 8 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਲਵ ਮੈਰਿਜ : ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਥਾਣਾ ਜਲਾਈ ਓਪੀ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਪੁਲਸ ਨੇ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ੲਇੱਚ ਲੈ ਕੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਲਈ ਸਦਰ ਹਸਪਤਾਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ (The police started investigating the matter) ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਤਿੰਨ ਬੱਚੇ ਹਨ। ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲਵ ਕੁਮਾਰ (0), ਰਾਜਾ ਕੁਮਾਰ (8) ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਾ ਕੁਮਾਰੀ (6) ਹਨ। ਫਿਲਹਾਲ ਜਲਾਈ ਓਪੀ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਾਕੀਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਲਈ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

