ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ: ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਵਿੱਚ ਬੇਰਹਿਮੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਲਾਈਵ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ ਦਿਲ ਦਹਿਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਧ 'ਤੇ ਮੇਖ ਲਗਾ ਕੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ 'ਤੇ ਲਟਕਾ (dog was put to death by hanging) ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਫਾਹਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦੋ ਨੌਜਵਾਨ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਗਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੱਸੀਆਂ ਖਿੱਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਗਾਜ਼ਿਆਬਾਦ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।









ਵੀਡੀਓ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾਇਰਲ: ਮਾਮਲਾ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਦੇ ਲੋਨੀ ਥਾਣਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਇਲਾਚੀਪੁਰ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਲੋਕ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਮੇਖ ਨਾਲ ਜੰਜ਼ੀਰੀ ਨਾਲ ਲਟਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਗਰਦਨ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੰਜ਼ੀਰਾਂ ਨਾਲ ਜਕੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗਰਦਨ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਲਟਕਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਗਰਦਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਰੱਸੀਆਂ ਨਾਲ ਫੜ੍ਹ (Dog hanged to death video) ਕੇ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2 ਵਿਅਕਤੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਤੀਜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ।

ਸ਼ਰਮਨਾਕ ! ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਕੇ ਉਤਾਰਿਆ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ, ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੀ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਟ੍ਰੋਨਿਕਾ ਸਿਟੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਮਾਰਿਆ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਕੱਟਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਕਈ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਕੱਟਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈਆਂ।





ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਨੇ ਲਿਵਰਪੂਲ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਖਰੀਦਣ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿਲਚਸਪੀ: ਰਿਪੋਰਟ