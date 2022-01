ਮੁੰਬਈ: ਮੁੰਬਈ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਾਗਰਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੁੱਲੀ ਬਾਈ ਐਪ ਕੇਸ (Bulli Bai App Case) ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਿੰਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗਿਰਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਸੁਪਰਮੇਸੀ, ਹਰਪਾਲਸ ਸਹਿਜ ਅਤੇ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਾਮ ਹੇਠ ਫਰਜੀ ਟਵੀਟਰ ਹੈਂਡਲ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਬੁੱਲੀ ਬਾਈ ਐਪ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ (Fake tweeter handles in the name of sikhs)।

ਬੁੱਲੀ ਬਾਈ ਐਪ ਕੇਸ

ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਵੀਟਰ ਹੈਂਡਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਦਰਸ਼ਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਬੁਲੀ ਬਾਈ ਐਪ, ਖਾਲਸਾ ਸਿੱਖ ਫੋਰਸਿਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਮਕਸਦ ਕੀ ਸੀ, ਇਹ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਤੇ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗਿਰਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਬੁੱਲੀ ਬਾਈ ਐਪ ਨਾਲ ਪੰਜ ਅਜਿਹੇ ਟਵੀਟਰ ਹੈੰਡਲ ਅਕਾਉਂਟ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹੀ ਇਹ ਐਪ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਰ ਖਾਤੇ ਹਰਪਾਲ@ਸਿੱਖ ਅੰਡਰ ਖਾਲਸਾ, ਸਹਿਜ @ਸਹਿਜ, ਜਤਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਅਤੇ ਖਾਲਸਾ ਸੁਪਰਮੈਸਿਸਟ ਐਚਐਮਮਸ਼ੀਨਓਕੀ ਨਾਮ ਤਹਿਤ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖਾਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤੱਥ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਫਰਜੀ ਟਵੀਟਰ ਹੈਂਡਲ

ਜੱਟ ਖਾਲਸਾ 7' ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਅਕਾਊਂਟ

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐੱਸਪੀ ਸਿਟੀ ਮਮਤਾ ਬੋਹਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਲੜਕੀ 'ਜੱਟ ਖਾਲਸਾ 7' ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਖਾਤਾ ਚਲਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਕਈ ਫੋਟੋਆਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਬੋਹਰਾ ਅਨੁਸਾਰ ਲੜਕੀ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਬੁਲੀ ਬਾਈ ਐਪ ਦਾ ਖਾਤਾ ਜਨਰੇਟ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੀ ਅਤੇ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਤੋਂ ਗਿਰਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕੁਮਾਰ ਨਾਲ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੀ।

ਨੇਪਾਲੀ ਦੋਸਤ ਕੌਣ ?

ਕੁੜੀ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ 12ਵੀਂ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਦੀ ਨੇਪਾਲੀ ਲੜਕੇ ਗੀਯੂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਸਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਫਰਜ਼ੀ ਅਕਾਊਂਟ (doc.acct) ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਟਵਿੱਟਰ ਅਕਾਊਂਟ ਛੱਡ ਦੇਵੇਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਤੋਂ ਉਸ ਦੀ ਲਾਗਇਨ ਆਈਡੀ ਵੀ ਮੰਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੜਕੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਟਵਿਟਰ ਅਕਾਊਂਟ ਬਦਲ ਕੇ infinitude07 ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ZATTkhalsa7 ਨਾਂ ਦਾ ਨਵਾਂ ਅਕਾਊਂਟ ਬਣਾਇਆ। ਇਸੇ ਅਕਾਊਂਟ ਰਾਹੀਂ ਬੁਲੀ ਬਾਈ ਐਪ 'ਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।

ਕੌਣ ਹੈ ਸ਼ਵੇਤਾ ?

ਸ਼ਵੇਤਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਮੌਤ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਦੌਰ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਾਂ ਦੀ ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਉਸਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਅਤੇ ਭਰਾ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਵੇਤਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ।

ਪੁਲਿਸ ਕਥਿਤ ਨੇਪਾਲੀ ਨਾਗਰਿਕ ਅਤੇ ਸ਼ਵੇਤਾ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਵੇਤਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੁਲੀ ਬਾਈ ਐਪ ਨੂੰ ਆਪ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਜਾ ਫੇਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਸੀ।

ਕੀ ਹੈ ਬੁਲੀ ਬਾਈ ਐਪ ਮਾਮਲਾ ?

ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੁਲੀ ਬਾਈ (Bulli Bai app case) ਦੀ ਚਰਚਾ ਖੂਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਓ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਖੀਰ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਬੁਲੀ ਬਾਈ ਐਪ ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੰਨਾ ਝੱਗੜਾ ਖੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੁਲੀ ਬਾਈ ਐਪ (Bulli Bai app) ਗੂਗਲ ਪਲੇ ਸਟੋਰ (Google Play Store) ਜਾਂ ਐਪ ਸਟੋਰ (App Store) ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਇਹ ਗਿਟਹਬ (Github) ਨਾਮ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਉੱਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।

ਬੁੱਲੀ ਬਾਈ ਐਪ ਕੇਸ: ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼

ਆਸਾਨ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀ ਇਸ ਐਪ ਨੂੰ ਓਪਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਕਰੀਨ ਉੱਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਔਰਤਾਂ (Muslim Womens) ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਬੁਲੀ ਬਾਈ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਯੂਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਐਕਟਿਵ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਮੁਸਲਮਾਨ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇਸਟੈਗ (Muslim Women Bidding) ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹੋ ਨਹੀਂ, ਬੁਲੀ ਬਾਈ ਨਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਟਵਿਟਰ (Twitter) ਹੈਂਡਲ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਹੈਂਡਲ ਉੱਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ (Indian Government) ਦੇ ਦਖਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਸ ਐਪ (App) ਅਤੇ ਇਸ ਟਵਿਟਰ ਹੈਂਡਲ (Twitter handle) ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਗਿਟਹਬ (Github) ਕੀ ਹੈ ?

ਬੁਲੀ ਬਾਈ ਐਪ ਗਿਟਹਬ (Github) ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਉੱਤੇ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਸੱਮਝਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਖੀਰ ਗਿਟਹਬ ਕੀ ਹੈ। ਗਿਟਹਬ ਇੱਕ ਓਪਨ ਸੋਰਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ (Open Source Platform) ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਯੂਜਰਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਐਪ ਕ੍ਰਿਏਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀ ਇੱਥੇ ਪਰਸਨਲ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਫੇਸ਼ਨਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਪ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸਨੂੰ ਵੇਚ ਵੀ ਸੱਕਦੇ ਹੋ।

ਸੁੱਲੀ ਡੀਲਸ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੁਲੀ ਬਾਈ

ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬੁਲੀ ਬਾਈ ਐਪ ਬਿਲਕੁੱਲ ਸੁੱਲੀ ਡੀਲਸ (Sulli Deals) ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਸੁੱਲੀ ਡੀਲਸ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਾ ਮਿਸਿਊਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੁੱਲੀ ਡੀਲਸ ਨੂੰ ਵੀ ਗਿਟਹਬ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਉੱਤੇ ਹੀ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਬੁਲੀ ਬਾਈ ਐਪ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗਿਟਹਬ ਤੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਟਵਿਟਰ ਤੋਂ ਉਸ ਅਕਾਉਂਟ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਸਨੂੰ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:ਮੋਦੀ ਦੀ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਰੈਲੀ ਰੱਦ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਡੱਟ ਕੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵਿਰੋਧ; ਭਾਜਪਾਈਆਂ ਨੇ ਸਮਾਨ ਸਮੇਟਿਆ