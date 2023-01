ਬੀਕਾਨੇਰ: ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਫੌਜੀ ਛਾਉਣੀ 'ਚ ਇਕ ਜਵਾਨ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ (Jawan died by suicide in Bikaner)। ਜਵਾਨ ਨੇ ਰਜਿਸਟਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੁਸਾਈਡ ਨੋਟ ਵੀ ਛੱਡਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ (Jawan suicide due to depression) ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਹੋਰ ਜਵਾਨ ਵੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਜਵਾਨ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਮਿਲਟਰੀ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਰਖਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮ੍ਰਿਤਕ ਜਵਾਨ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਫੌਜੀ ਛਾਉਣੀ 'ਚ ਤਾਇਨਾਤ ਸੀ ਜਵਾਨ: ਜੈਪੁਰ ਰੋਡ 'ਤੇ ਫੌਜੀ ਛਾਉਣੀ 'ਚ ਤਾਇਨਾਤ ਜਵਾਨ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ। ਘਟਨਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਿਆਂ ਹੀ ਹੋਰ ਜਵਾਨ ਵੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਅਤੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ। ਕੁਝ ਹੀ ਦੇਰ 'ਚ ਫੌਜ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਜਵਾਨ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਕੋਚ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਜਵਾਨ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਮਿਲਟਰੀ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਰਖਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਜਵਾਨ: ਮ੍ਰਿਤਕ ਜਵਾਨ ਦਾ ਨਾਂ ਮਨਦੀਪ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਉਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮਨਦੀਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਜਿਸਟਰ 'ਚ ਸੁਸਾਈਡ ਨੋਟ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਡਿਪ੍ਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਸ ਦੇ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਜਿਸਟਰ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਸੁਸਾਈਡ ਨੋਟ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਦਰ ਥਾਣੇਦਾਰ ਲਕਸ਼ਮਣ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੁਸਾਈਡ ਨੋਟ ਵਿੱਚ ਡਿਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁਸਾਈਡ ਨੋਟ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਘਟਨਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਨੇ ਡਿਪ੍ਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਦਿੱਲੀ ਕਾਂਝਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ: ਪੰਜ ਨਹੀਂ, ਸੱਤ ਸਨ ਦੋਸ਼ੀ, ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਜਲੀ ਅਤੇ ਨਿਧੀ ਨੇ 25 ਵਾਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਗੱਲਬਾਤ