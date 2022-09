ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ: ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਤਾਈਵਾਨ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਭੁਚਾਲ ਨੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਅਤੇ ਤਬਾਹੀ ਫੈਲਾ ਦਿੱਤੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਲੱਦਾਖ (Earthquake felt in Ladakh) ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ 9.30 ਵਜੇ ਭੂਚਾਲ ਦੇ ਝਟਕੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਭੁਚਾਲ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਿਆਂ ਭੂਚਾਲ ਵਿਗਿਆਨ (Seismological Center) ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭੂਚਾਲ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ ਲਗਭਗ 4.3 ਸੀ ਅਤੇ ਭੂਚਾਲ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੇਠਾਂ ਸੀ।

ਕਿਉਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਭੁਚਾਲ? :ਧਰਤੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਚਾਰ ਪਰਤਾਂ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। (inner core) ਅੰਦਰੂਨੀ ਕੋਰ, ਬਾਹਰੀ ਕੋਰ, ਮੈਂਟਲ ਅਤੇ ਛਾਲੇ। ਛਾਲੇ ਅਤੇ ਉਪਰਲੇ ਮੈਂਟਲ ਕੋਰ ਨੂੰ ਲਿਥੋਸਫੀਅਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ 50-ਕਿਮੀ-ਮੋਟੀ ਪਰਤ ਕਈ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਟੈਕਟੋਨਿਕ ਪਲੇਟਾਂ (Tectonic plates) ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਟੈਕਟੋਨਿਕ ਪਲੇਟਾਂ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਥਿੜਕਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਪਲੇਟ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਭੂਚਾਲ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਭੂਚਾਲ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? : ਭੂਚਾਲ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਉਹ ਥਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਪਲੇਟਾਂ ਦੀ ਹਿੱਲਜੁਲ (Movement of the plates) ਕਾਰਨ ਧਰਤੀ ਹਿੱਲਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਭੂਚਾਲ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਸ ਥਾਂ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਰਿਕਟਰ ਪੈਮਾਨੇ ਉੱਤੇ 7 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ (7 on the Richter scale) ਵੱਧ ਤੀਬਰਤਾ ਵਾਲਾ ਭੂਚਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਭੂਚਾਲ ਦੇ ਝਟਕੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ 40 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

