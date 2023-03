Aries horoscope (ਮੇਸ਼)

ਅੱਜ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਮਿਥੁਨ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਚੰਦਰਮਾ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਤੀਜੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਬੇਚੈਨ ਰਹੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਵੁਕ ਰਹੋਗੇ। ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਨਾ ਕਰੋ। ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਾ ਬਣੋ। ਅੱਜ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਨਾ ਕਰੋ। ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੋਸਤਾਂ ਤੋਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨੌਕਰੀਪੇਸ਼ਾ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਦੁਖੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।



Taurus Horoscope (ਵ੍ਰਿਸ਼ਭ)

ਅੱਜ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਮਿਥੁਨ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਚੰਦਰਮਾ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਵਿੱਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਰੁਕਾਵਟ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਮਨ ਖੁਸ਼ ਰਹੇਗਾ। ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਰਹੇਗੀ। ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਸਕੋਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਮਿਲੇਗਾ। ਅੱਜ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮਤਭੇਦ ਸੁਲਝਣ 'ਤੇ ਮਨ ਖੁਸ਼ ਰਹੇਗਾ।



Gemini Horoscope (ਮਿਥੁਨ)

ਅੱਜ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਮਿਥੁਨ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਚੰਦਰਮਾ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹਾਸੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਰਹੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੋਗੇ। ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਕਰੋਗੇ। ਅੱਜ ਖਰਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਾਬੂ ਰੱਖੋ। ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੈਸਾ ਲਗਾਓ। ਨੌਕਰੀਪੇਸ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਥੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲੇਗਾ। ਲਵ ਲਾਈਫ ਲਈ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਖਾਸ ਹੈ।



Cancer horoscope (ਕਰਕ)

ਅੱਜ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਮਿਥੁਨ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਚੰਦਰਮਾ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਰ੍ਹਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਆਮਦਨ ਨਾਲੋਂ ਖਰਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਾਨਸਿਕ ਚਿੰਤਾ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ। ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਦਾ ਵਰਤਾਓ ਕਰੋ। ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਲਝਣ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮੱਸਿਆ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਰਥਿਕ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਦਿਨ ਲਾਭਦਾਇਕ ਰਹੇਗਾ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮਾਹੌਲ ਵੀ ਚੰਗਾ ਰਹੇਗਾ। ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖੋ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਸੀਨੀਅਰਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।



Leo Horoscope (ਸਿੰਘ)

ਅੱਜ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਮਿਥੁਨ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਚੰਦਰਮਾ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਗਿਆਰ੍ਹਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੰਘੇਗਾ। ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦਦਾਇਕ ਅਤੇ ਲਾਭਦਾਇਕ ਸਮਾਚਾਰ ਮਿਲਣਗੇ। ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਨ ਚੰਗਾ ਰਹੇਗਾ। ਆਮਦਨ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਧਨ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਲੀ ਅਤੇ ਵਿਵਹਾਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋ। ਮਾਨਸਿਕ ਚਿੰਤਾ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਣਬਣ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

Virgo horoscope (ਕੰਨਿਆ)

ਅੱਜ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਮਿਥੁਨ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਚੰਦਰਮਾ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਦਸਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਸਵੇਰ ਆਨੰਦਮਈ ਅਤੇ ਲਾਭਦਾਇਕ ਰਹੇਗੀ। ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਮਾਜਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਧਾਰ ਦਿੱਤਾ ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਰਹੇਗਾ, ਪਰ ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਥਿਤੀ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਿਹਤ ਵੀ ਕੁਝ ਨਰਮ-ਨਿੱਘੀ ਰਹੇਗੀ। ਬੋਲਣ ਵਿੱਚ ਸੰਜਮ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਅਤੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਵਿਚਾਰ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ।

Libra Horoscope (ਤੁਲਾ)

ਅੱਜ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਮਿਥੁਨ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਚੰਦਰਮਾ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਨੌਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਖੁਸ਼ੀ ਚੰਗੀ ਰਹੇਗੀ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ। ਤਰੱਕੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣਗੇ। ਸਮਾਜਿਕ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਨਮਾਨ ਵਧੇਗਾ। ਪੈਸਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਔਲਾਦ ਅਤੇ ਪਤਨੀ ਤੋਂ ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੋਸਤਾਂ ਤੋਂ ਤੋਹਫੇ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਰਾਹ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

Scorpio Horoscope (ਵ੍ਰਿਸ਼ਚਿਕ)

ਅੱਜ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਮਿਥੁਨ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਚੰਦਰਮਾ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਅੱਠਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਓ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਮੱਤਭੇਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰ, ਦਫਤਰ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਰਹੇਗਾ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਿਆਹੁਤਾ ਜੋੜੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰੋਮਾਂਸ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣਗੇ। ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।

Sagittarius Horoscope (ਧਨੁ)

ਅੱਜ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਮਿਥੁਨ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਚੰਦਰਮਾ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਸੱਤਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਗੁੱਸੇ ਕਾਰਨ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਰਹੇਗੀ। ਸਰੀਰਕ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਰਹੇਗਾ। ਬੱਚੇ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਰਹੇਗੀ। ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਰਹੋ। ਅੱਜ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਫੈਸਲੇ ਨਾ ਲਓ। ਅੱਜ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਨਾ ਕਰੋ। ਨੌਕਰੀਪੇਸ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਕੰਮ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਚੰਗੇ ਰਹਿਣਗੇ।



Capricorn Horoscope (ਮਕਰ)

ਅੱਜ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਮਿਥੁਨ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਚੰਦਰਮਾ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਛੇਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਆਨੰਦ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਰਹੇਗਾ। ਸਨਮਾਨ ਮਿਲਣ ਦੀ ਵੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਬਤੀਤ ਕਰੋਗੇ। ਵਾਹਨ ਸੁਖ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਮਨ ਪ੍ਰਸੰਨ ਰਹੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਦਿਲਚਸਪ ਸਥਾਨ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਮਾਂ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।



Aquarius Horoscope (ਕੁੰਭ)

ਅੱਜ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਮਿਥੁਨ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਚੰਦਰਮਾ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਪੰਜਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਰੁਚੀ ਵਧੇਰੇ ਰਹੇਗੀ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਤੁਸੀਂ ਚਿੰਤਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਰਹੇਗਾ। ਅਧੂਰੇ ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਹੋਣਗੇ। ਸਰੀਰਕ ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਥੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲੇਗਾ। ਬੋਲਣ ਉੱਤੇ ਸੰਜਮ ਰੱਖੋ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਬੰਧ ਚੰਗੇ ਰਹਿਣਗੇ।

Pisces Horoscope (ਮੀਨ)

ਅੱਜ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਮਿਥੁਨ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਚੰਦਰਮਾ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਚੌਥੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਵੁਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਚਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਿੰਤਤ ਰੱਖੇਗਾ। ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਮਕਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੇਟ ਦੇ ਰੋਗ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ। ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਸਮਾਂ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਲੀਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣਗੀਆਂ। ਨੌਕਰੀਪੇਸ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਵਿੱਤੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ। (This is an agency copy and has not been edited by ETV Bharat.)