ਗੁਹਾਟੀ: ਅਸਾਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਹਿਮੰਤ ਬਿਸਵਾ ਸਰਮਾ (Assam Chief Minister Dr Himant Biswa Sarma) ਨੇ ਮੋਕਰੂ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਲਈ ਪੱਛਮੀ ਕਾਰਬੀ ਐਂਗਲੌਂਗ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਜੰਗਲਾਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੇਘਾਲਿਆ ਦੇ ਪੰਜ ਨਾਗਰਿਕ (Five citizens of Meghalaya were killed) ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ।

ਫਾਇਰਿੰਗ ਦੌਰਾਨ 5 ਮੌਤਾਂ ,ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ

ਪੁਲਿਸ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ ਬਚਾਅ: ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਡਾਕਟਰ ਸਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਗਲਾਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਭੀੜ ਨੂੰ ਖਿੰਡਾਉਣ ਲਈ ਘੱਟ ਗੋਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਵੈਸਟ ਕਾਰਬੀ ਐਂਗਲੌਂਗ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ (Superintendent of Police was transferred) ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਰੀਕਿਡਿੰਗ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਮੋਕਰੂ ਪਿੰਡ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ: ਇਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਅਸਾਮ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (Central Bureau of Investigation)ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੈਰੇਲੀ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਰੂਮੀ ਫੁਕਨ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵਜੋਂ ਲੈਂਦਿਆਂ ਇੱਕ ਨਿਆਂਇਕ ਜਾਂਚ ਪੈਨਲ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੈਨਲ ਨੂੰ 60 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨਤੀਜੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੈਅੰਤਾ ਮੱਲਾ ਬਰੂਆ, ਅਸਾਮ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬਾਅਦ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਹੰਗਾਮੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ।

ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਘਟਨਾ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਾਮ ਅਤੇ ਮੇਘਾਲਿਆ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦੋਸ਼ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਰਹੱਦੀ ਵਿਵਾਦ ਹੈ।